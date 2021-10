Estágio e trainee: Gerdau e Banco Pan abrem inscrições; veja mais empresas

Quer reforçar as experiências no seu currículo para conseguir seu primeiro emprego? Cursos livres e online são uma ótima opção para isso.

Nesta semana, a Boa Vista, a Belgo Bekaert e a Alliage são algumas das empresas que estão com programas às vésperas de fechar as inscrições.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. Confira abaixo mais companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Outubro

Boa Vista - estágio

A Boa Vista, uma das maiores empresas de inteligência analítica do país, está lançando seu Programa de Estágio Boa Vista 2022. Para participar, o estudante deve estar cursando ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação, tecnólogo em redes, tecnólogo em segurança da informação, engenharias (preferência por engenharia de produção), ciências de dados, estatística, matemática, física, economia, administração, psicologia, recursos humanos, direito, entre outros. Além disso, o programa é 100% remoto, ou seja, candidatos de qualquer lugar podem participar.

Inscrições: até 27 de outubro pelo link

Belgo Bekaert – estágio

Podem se inscrever alunos de engenharia industrial, civil, mecânica, elétrica, eletrônica, controle e automação, produção, materiais, metalúrgica e mecatrônica, a partir do quinto período, e que tenham disponibilidade para estagiar durante dois anos. Há vagas para as cidades de Feira de Santana (BA), Sumaré (SP), Osasco (SP), Itaúna (MG), Vespasiano (MG) e Contagem (MG).

Salário: bolsa auxílio, vale transporte, seguro de vida, refeição nas unidades e programa de desenvolvimento, com a mentoria de profissionais de referência no mercado.

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

Alliage – trainee

A multinacional produtora de cadeiras odontológicas procura por quatro novos talentos, com formação superior em qualquer área concluída entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021, inglês ou espanhol avançados e disponibilidade de atuação na matriz em Ribeirão Preto.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

Banco Pan – estágio

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio do Banco Pan. Podem se candidatar alunos a partir do segundo período da graduação, com disponibilidade para trabalhar pelo período mínimo de um ano, e com carga horária de 6 horas diárias, de segunda à sexta-feira.

O programa é elegível para estudantes de diversas áreas. São elas: engenharia, direito, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, design, psicologia, administração, física, matemática, matemática computacional, matemática aplicada, estatística, administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências do consumo, comércio exterior, economia, controladoria, relações internacionais.

Inscrições: até 31 de outubro por este link.

Ambev – estágio regular e 50+ (Jaguariúna)

A Ambev, dona de marcas como Brahma, Skoll e Colorado, está com inscrições abertas para mais um programa de estágio. Desta vez, as vagas são para o Centro de Serviço Compartilhado (CSC) de Jaguariúna, em São Paulo, e estão sendo divididas em dois pilares: estágio regular e 50+.

Em ambos os programas, é necessário estar cursando o penúltimo ou o último ano da graduação de qualquer curso, ou seja, com formação prevista para até dezembro de 2023.

Inscrições: até 31 de outubro por aqui, e aqui.

Novembro

Andrade Gutierrez – trainee

Para participar, o candidato deve ter se formado entre julho 2017 e julho 2021 em uma dessas áreas: engenharia civil, engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia de energia, engenharia mecânica, engenharia química ou engenharia de produção. Também é necessário conhecimentos avançados em inglês e disponibilidade para atuar em qualquer região do Brasil.

Salário: 8.328 reais e benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e previdência privada

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

Scania – estágio

A Scania está buscando 60 estudantes. Para se inscrever no programa de estágio, o jovem precisa estar cursando a partir do primeiro semestre do curso superior ou técnico e ter disponibilidade de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 5 de novembro pelo site.

Corteva – estágio

A Corteva está com 51 vagas para o seu Programa de Estágio Corteva Agriscience 2022. A maior fornecedora de produtos agrícolas do mundo está buscando estudantes que queiram desenvolver suas habilidades, seus conhecimentos e suas experiências em um ambiente inclusivo e que valoriza suas ideias.

Prazo de inscrição: até 6 de novembro pelo link.

Prysmian – trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee internacional do Grupo Prysmian, multinacional de origem italiana que fabrica de energia e telecomunicações. Jovens de todo o mundo têm até novembro para se inscrever no Build the Future, que em 2021 completa 11 edições. Podem se inscrever profissionais recém-graduados ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à engenharia, administração e economia.

Inscrições: até de novembro de 2021 por este link.

O Boticário – estágio e trainee

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de estágio e trainee, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil podem se inscrever.

O programa tem um processo de seleção 100% virtual e remoto. A proficiência em língua inglesa não é uma exigência e 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.

Para candidatar-se às vagas de estágio, o único pré-requisito é que o participante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023).

Inscrições: até 3 de novembro no site do programa

PPG – estágio

As vagas são distribuídas entre os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, com a data de início do estágio prevista para o mês de janeiro. As oportunidades de estágio são oferecidas nas cidades de Sumaré (SP), Américo Brasiliense (SP), Pinhais (PR) e Gravataí (RS). Todas as oportunidades são elegíveis também para pessoas com deficiência.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de novembro pelo site distintos para estudantes do ensino superior e de cursos técnicos

Equinor – estágio

As vagas abertas são para o Rio de Janeiro, para estudantes que moram ou possuem disponibilidade de mudança para a cidade. O programa não pede inglês como requisito e procura por estudantes com previsão de formação entre julho de 2023 e dezembro de 2023

Salário: bolsa compatível com o mercado, vale-refeição acima do valor de mercado, vale transporte, 13º salário, plano de saúde nacional, acesso ao Employee Assistance Programme (EAP) com suporte e aconselhamento legal, financeiro, psicológico e social 24 horas por dia, acesso à plataforma de e-learning da Equinor e Programa de Desenvolvimento da Língua Inglesa

Inscrições: até o dia 5 de novembro pelo site do Eureca

Whirlpool – trainee

Todos os cursos de formação superior são elegíveis para inscrição nas vagas, desde que a formação seja entre dezembro de 2018 a dezembro de 2021. O inglês no nível intermediário é um pré-requisito para inscrição no programa, além de disponibilidade para atuar em qualquer uma das localidades onde as vagas estão abertas (São Paulo, Manaus, Joinville e Rio Claro) e disponibilidade para viagens.

Salário: além do salário (com valor não informado), a empresa oferece horário flexível, vale-transporte, seguro de vida, previdência privada, estacionamento, desconto em produtos, assistência médica, home office em alguns dias da semana, short friday uma vez por mês, Gympass, berçário nas unidades/auxílio creche, entre outros benefícios

Inscrições: até o dia 5 de novembro pelo site

Corteva – estágio

São 51 vagas para o Programa de Estágio Corteva Agriscience 2022. O único pré requisito do programa é ter disponibilidade para estagiar em Alphaville/SP; Coxilha/RS; Cuiabá/MT; Formosa/GO; Franco da Rocha/SP; Goiânia/GO; Itumbiara/GO; Mogi Mirim/SP; Passo Fundo/RS; Planaltina/GO; Santa Cruz do Sul/RS e Santa Rosa/RS.

Salário: até 2.657,74 reais e com benefícios como curso de inglês, auxílio internet, vale-transporte, seguro de vida, programa apoio, benefício-alimentação, Gympass, plano médico e odontológico e benefício-farmácia.

Inscrições: até 6 de novembro pelo site da Cia de Estágios

Aperam – estágio

A empresa procura por estudantes de níveis superior e técnico de diversos cursos para vagas em Timóteo, Capelinha, Itamarandiba, Belo Horizonte e São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de novembro pelo site

Saint-Gobain – estágio

O Programa de Estágio Saint-Gobain 2022 oferece formação para 14 jovens que queiram construir um mundo mais sustentável e vivenciar na prática o que estão aprendendo na teoria, através de projetos que realmente irão fazer a diferença em sua vida. Para participar, basta estar cursando economia, administração de empresas, contabilidade, engenharias, comércio exterior, análise de sistemas, computação e tecnologia da informação. Além disso, a empresa pede que os candidatos tenham inglês intermediário e disponibilidade para atuar em São Paulo (capital) e nos municípios de Mauá, Jandira, Guarulhos e Capivari, todos localizados no estado de São Paulo.

Inscrições: até 8 de novembro pelo link.

Elera – estágio

A Elera, uma das principais empresas de energia do mundo, está com seu Programa de Estágio aberto. A multinacional está em busca de 10 estagiários com um perfil curioso, olhar inclusivo, proativos e dispostos a viver dos mais diversos desafios.

Inscrições: Até 8 de novembro pelo site.

Gerdau – estágio

De hoje até dia 12 de novembro, estão abertas as inscrições para o G.Start, o programa de estágio da Gerdau. São mais de 180 vagas para estudantes universitários nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Podem se candidatar estudantes dos cursos administração, ciência da computação, ciências contábeis, engenharias, economia, psicologia, recursos humanos e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EAD com formação prevista para dezembro 2023, com vontade de aprender e se desenvolver, e que estejam dispostos a colaborar com a construção da Gerdau do futuro. O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para fevereiro de 2022.

A Gerdau oferece bolsa auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).

Inscrições: até 12 de novembro pelo site.

Mitre – estágio

A incorporada e construtora Mitre está com inscrições abertas para seu programa de estágio de 2022. São 20 vagas para São Paulo, capital, e os estudantes devem estar cursando cursando engenharias, administração, economia, arquitetura e similares.

Salário: 2.000,00 reais

Inscrições: até 14 de novembro por este link.

Scania – Jovem Aprendiz

A Scania Latin America está com inscrições abertas para o Programa Aprendiz 2022, voltado para pessoas que buscam desenvolver suas habilidades e se profissionalizar em áreas técnicas que vão de automação industrial a administrativa, passando por desenvolvimento de sistemas.

Inscrições: até 14 de novembro pelo link.

Peers Consulting – estágio

A Peers Consulting dará início às inscrições para fazer parte do Centro de Desenvolvimento Peers, como é chamado o programa de estágio da empresa.

O propósito do projeto é acelerar a evolução de profissionais que estão iniciando a carreira na área de consultoria.

Inscrições: até o dia 14 de novembro pelo site.

Dezembro

Hurb – estágio de verão

O programa de verão é voltado para estudantes brasileiros cursando universidade no exterior. Além da imersão profissional no Rio de Janeiro, a empresa oferece hospedagem e passagem aérea para os estagiários. É necessário ter disponibilidade para estagiar de oito a 12 semanas, entre junho e agosto (verão no Hemisfério Norte). Qualquer curso será aceito no processo.

Salário: não informado, mas a empresa oferece passagem e hospedagem aos estagiários

Inscrições: até 1 de dezembro pelos links listados acima

Instituto D'Or e Rede D'Or – estágio

Ao todo, são 124 vagas disponíveis para atuação nos hospitais da Rede D'Or São Luiz no Rio de Janeiro. As provas do processo de seleção, que serão online por meio de uma plataforma tecnológica especializada, estão marcadas para o dia 12 de dezembro.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 8 de dezembro pelo site

Grupo Movile – estágio

O grupo composto de empresas como iFood, Sympla, PlayKids, Afterverse, MovilePay está com inscrições abertas para um programa inédito de estágio com foco no recrutamento de estudantes de MBA nos Estados Unidos.

Não há limite para o número de vagas ou para a nacionalidade dos estudantes. O grupo pede apenas que o candidato esteja cursando um MBA nos Estados Unidos em 2022 e tenha conhecimento avançado ou fluente de português ou espanhol.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 31 de dezembro pelo site

Otis – estágio

Estão abertas as inscrições para o Rota Escola 2022, programa de estágio técnico da Otis. As 51 vagas são destinadas para os seguintes cursos técnicos: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, mecânica ou automação, e áreas correlatas.

Inscrições: até o dia 31 de dezembro pelo link

Janeiro

Vivo – estágio

Com 750 vagas, essa é a maior edição do programa de estágio que a empresa já realizou. Para participar, só é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. A empresa não colocou requisitos como inglês, idade ou restrição de cursos.

Salário: além de receber bolsa-auxílio, os estudantes contratados vão receber um pacote de benefícios flexíveis, com vale-refeição e transporte, plano de saúde e Gympass. A empresa também oferecerá programa de idiomas, folga de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do 99jobs

Alcoa – estágio e trainee

A Alcoa, produtora de bauxita, alumina e alumínio busca 70 jovens talentos para integrar o seu time. Com as vagas localizadas em Juriti (PA), São Luis, Poços de Calda (MG) e São Paulo, os estudantes terão uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional.

Para participar do processo de estágio, os candidatos precisam ter formação prevista até dezembro de 2024.

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

Sem data definida

Sovos – estágio

São 16 vagas de estágio, tendo como único requisito inglês a partir do nível intermediário. O programa está aberto para estudantes de qualquer lugar do Brasil e será no modelo home office.

Salário: 1.650,00 reais por mês mais 726,00 reais em benefícios

Inscrições: pelo site

SoluCX – estágio

A startup tem sete vagas de estágio nas áreas de tecnologia, comercial, marketing e operações.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site de carreiras

ADP – estágio

A ADP terá 21 vagas e os candidatos selecionados poderão atuar em diferentes áreas da empresa, como tecnologia, RH, jurídico e vendas. Podem candidatar-se estudantes universitários de todos os cursos, que tenham conclusão prevista para o segundo semestre de 2023. Os contratados atuarão em São Paulo e Porto Alegre.

Salário: bolsa-auxílio, com benefícios com vale-transporte, vale-refeição (alimentação na empresa, quando as atividades presenciais retomarem), assistência médica e seguro de vida.

Inscrições: pelo site

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de ensino médio, ensino técnico e superior nas áreas de: administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, web designer, engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

B3 – estágio

A bolsa de valores brasileira, a B3, está com inscriçõe abertas para seu programa de estágio 2021. Para se inscrever, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (bacharelado ou tecnólogo em andamento); ter de um a dois anos disponíveis para estagiar e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de acordo com a demanda da área.

Salário: bolsa-auxílio compatível (com 13º) e benefícios

Inscrições: podem ser feitas neste site

Cummins Brasil – estágio

A Cummins Brasil iniciou no dia 30 as inscrições do programa de estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do ensino superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas neste site

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para estágio em engenharia de qualidade de software e estágio em levantamento de projetos e orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

