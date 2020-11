Quer um estágio na bolsa de valores? B3 tem inscrições abertas

A bolsa de valores brasileira, a B3, tem um programa permanente de seleção de estagiários, com vagas em áreas como Tecnologia da Informação, Risco e Marketing.

Como as vagas são abertas continuamente, os candidatos podem ser chamados em qualquer momento para ingressar em uma seleção, sem data ou prazo específico.

Assim, a B3 pode abordar o estudante mais de uma vez para o processo, de acordo com seu perfil e interesse. As inscrições devem ser feitas no site da Companhia de Talentos.

As etapas são: inscrição com teste online, avaliação com a Cia de Talentos e por fim a avaliação com a B3.

Para se candidatar, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (Bacharelado ou Tecnólogo em andamento), ter vínculo com uma instituição de ensino superior, ter de 1 a 2 anos disponíveis para estagiar e ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira.

Veja os benefícios

Bolsa auxílio compatível com o mercado

13º salário

Assistência média e odontológica

Vale-refeição

Vale-alimentação

Vale-transporte

Seguro de vida

Subsídio à atividade esportiva