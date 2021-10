Vivo abre 750 vagas para estudantes de qualquer curso

A Vivo abre nesta sexta-feira, 15, as inscrições para o seu programa de estágio 2022. Com 750 vagas, essa é a maior edição do programa que a empresa já realizou.

Segundo Niva Ribeiro, vice-presidente de pessoas, o programa visa ser um caminho para novos talentos na empresa, com 77% de efetivação dos estagiários na edição anterior. Ela também destaca a importância do pilar de inclusão.

A edição buscará aumentar a diversidade na empresa e terá metade das vagas focadas na contratação de estudantes negros.

“Temos um sólido programa de diversidade. Acreditamos que ações intencionais como essas, em que destinamos 375 vagas para negros, podem atrair e incluir mais candidatos com experiências de vida e pontos de vista diversos, o que vai impulsionar, ainda mais, a colaboração e a inovação da nossa empresa”, diz.

A executiva ainda destaca que a empresa está fazendo um trabalhar de preparo com os gestores para garantir o acolhimento dos estudantes e garantir a retenção de talentos.

As vagas do programa são distribuídas em 17 cidades do Brasil: Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campinas (SP), Caxias (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Londrina (PR), Osasco (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Vitória (ES).

Além de receber bolsa-auxílio, os estudantes contratados vão receber um pacote de benefícios flexíveis, com vale refeição e transporte, plano de saúde e Gympass. A empresa também oferecerá programa de idiomas, folga de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

Como se inscrever

Para participar, só é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. A empresa não colocou requisitos como inglês, idade ou restrição de cursos.

Os inscritos no processo vão participar de uma trilha de desenvolvimento com 20 cursos de temas como habilidades do futuro, matriz de prioridades, learning agility, pitch pessoal, entre outros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de janeiro pelo site do 99 jobs.

