Eurofarma tem 46 vagas para área de inovação (incluindo estágio)

A farmacêutica brasileira Eurofarma está com 46 vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

As inscrições devem ser feitas via plataforma Gupy e todas as etapas acontecem no formato online, que usa de inteligência artificial para a análise dos currículos recebidos, que identifica, por meio de algoritmos, qual o candidato está mais alinhado com o perfil da função disponível.

Esse tipo de seleção é conhecida como “fit”, “match” ou alinhamento cultural, e que coloca o perfil profissional do candidato acima das características técnicas. Os testes e as entrevistas também são virtuais.

Inscrições: neste site