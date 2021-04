Com 450 vagas por ano, Basf adiciona capacitação ao programa de estágio

Neste ano, a Basf traz novidades ao seu tradicional programa de estágio que contrata 450 estudantes todo ano. Agora, o objetivo é aumentar a diversidade e oferecer uma trilha de capacitação aos estagiários.

A Exame Academy reuniu um time de especialistas para te ensinar a usar melhor o seu tempo e ganhar em produtividade e qualidade de vida.

Diferente de outros programas, o da BASF fica com suas inscrições abertas o ano todo e tem uma contratação contínua de novos estagiários. E são três programas em um, com oportunidades para estudantes de diversos cursos do ensino técnico e superior e uma trilha específica para estudantes de agronomia e engenharia agronômica.

“Temos mostrado nos processos as particularidades de cada parte do negócio, por isso os estudantes podem se inscrever no programa que mais se identifiquem”, comenta Leticia Medice, gerente de aquisição de talentos.

A Basf ficou em segundo lugar no ranking Top Companies 2021 do LinkedIn, uma lista das empresas com mais oportunidades de carreira para os funcionários.

No lugar de requisitos restritos, a empresa optou por selecionar pelo perfil cultural e depois oferecer aos estagiários diversos caminhos para obter conhecimentos, como uma plataforma que faz match com mentores e outra que guia a autoaprendizagem de inglês.

Os jovens também têm acesso ao LinkedIn Learning, com treinamentos exclusivos sobre temas como inteligência emocional, gestão de tempo, criatividade, atendimento ao cliente, Pacote Office, Power BI, dentre outros.

A empresa quer proporcionar um processo que atraia talentos diversos, com iniciativas de desenvolvimento específicas para negros, pessoas com deficiência e pessoas trans, grupos já contemplados na atuação da BASF com diversidade e inclusão.

“Temos um learning pass, um orçamento com cada líder para usar com o estagiário e selecionar treinamentos que façam sentido para o estudante. Assim podemos garantir que a pessoa pode ir evoluindo no dia a dia”, completa Medice.

Com apoio da Cia de Talentos, todo o processo de seleção se tornou online, tirando mais uma barreira para a candidatura de pessoas de vários locais. E mantém a agilidade que a empresa precisa para preencher as vagas e permitir o início imediato dos estagiários.

As cidades que receberão os estagiários selecionados são: São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santo Antônio de Posse (SP), Jacareí (SP), Guaratinguetá (SP), Indaiatuba (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE), Trindade (GO) Camaçari (BA) e Primavera do Leste (MT).

Estudantes de todos os cursos de graduação podem se candidatar. É necessário ter disponibilidade para trabalhar por 30 horas semanais e ao longo de, pelo menos, 18 meses.

“Já tivemos 40 mil inscritos no programa esse ano. Essa procura mostra muita a recomendação de ex-estagiários e contratados que recomendam o programa a colegas e conhecidos. E nossa proposta é potencializar conhecimento para, de fato, retê-los. Assim, somos reconhecidos por criar uma linha de sucessão dos colaboradores atuais”, explica a gerente.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos.

Quer ter acesso sempre a mais oportunidades para sua carreira? Assine a Exame.