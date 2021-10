Instituto D'Or e Rede D'Or abrem vagas de estágio para medicina

O Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino e a Rede D'Or São Luiz estão com inscrições abertas até o dia 8 de dezembro para o processo seletivo 2022 de Estágio Acadêmico com ênfase em medicina intensiva, medicina de emergência ou em cardiologia.

São 108 vagas para medicina intensiva, nove para medicina de emergência e sete para cardiologia, todas para o Rio de Janeiro em 12 unidades da Rede D'Or São Luiz. A duração do estágio é de um ano, com possibilidade de renovação para mais 12 meses, carga horária de 18 horas semanais e auxílio remuneração.

Os estudantes de medicina encontram no programa de Estágio Acadêmico do Idor / Rede D'Or São Luiz a oportunidade de acompanhar o dia a dia das áreas de medicina intensiva, medicina de emergência e cardiologia com a oportunidade de se familiarizar com o uso de equipamentos de última geração e tratamentos modernos.

Ao todo, são 124 vagas disponíveis para atuação nos hospitais da Rede D'Or São Luiz no Rio de Janeiro. As provas, que serão online por meio de uma plataforma tecnológica especializada, estão marcadas para o dia 12 de dezembro.

Inscrições: até 8 de dezembro neste site.