Grupo Movile abre vagas para estudantes de MBA no exterior

O Grupo Movile, composto por empresas como iFood, Sympla, PlayKids, Afterverse, MovilePay, está com inscrições abertas para um programa inédito de estágio com foco no recrutamento de estudantes de MBA nos Estados Unidos.

O programa, com duração de 12 semanas, dará a oportunidade para esses estudantes com mais experiência profissional poderem desenvolver projetos inovadores e participar de uma aceleração de carreira com as lideranças do Grupo Movile.

Segundo Nathalya Nascimento, líder de recrutamento e Employer Brading da Movile, o programa é um reflexo do crescimento do grupo e a necessidade de pensar em soluções para problemas cada vez mais complexos.

“Para isso, precisamos de visões diferentes e começamos a refletir sobre como expandir nosso pool de talentos”, diz.

O programa é uma estratégia de longo prazo para firmar um relacionamento com talentos de todo o mundo e ampliar a presença da marca empregadora das empresas em centros de inovação globais.

Assim, a iniciativa também servirá como um piloto para contratações internacionais. Os selecionados vão participar remotamente do programa.

Para a primeira edição, a empresa irá focar em centros universitários dos Estados Unidos, como MIT, Stanford e Wharton.

Não há limite para o número de vagas ou para a nacionalidade dos estudantes. O grupo pede apenas que o candidato esteja cursando um MBA nos Estados Unidos em 2022 e tenha conhecimento avançado ou fluente de português ou espanhol.

Também é necessário ter disponibilidade para estagiar de abril a junho de 2022.

“Nós focamos muito em diversidade e em sermos um grupo inclusivo. Queremos que as pessoas entrem e se sintam pertencentes. Ao trazer pessoas de universidades nos Estados Unidos, queremos que elas possam ter esse sentimento e troca para ninguém se sentir de fora”, fala Nascimento.

Para os estudantes, o programa oferece uma oportunidade única para entender como funciona um dos maiores ecossistemas de tecnologia da América Latina e exercer seu intraempreendedorismo nos projetos de áreas como produto, estratégia ou finanças.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de dezembro pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.