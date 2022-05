Estágio e trainee: BRF, Santander, Globo e mais empresas com vagas abertas

Quando pensa em jovens milionários, muita gente logo associa o patrimônio a uma herança ou ao nascimento em uma família abastada. Entretanto, o empreendedorismo e o trabalho duro podem transformar jovens da periferia, filhos de famílias humildes, em milionários.

Leia também:

É o caso do jovem Douglas Ferreira, nascido na periferia de Belém, e que conseguiu alcançar seu primeiro milhão aos 26 anos de idade graças as empresas que ele mesmo criou.

"Quando era uma criança e me perguntavam "o que quer ser quando crescer", eu sempre respondia "empresário", deixando os adultos surpreendidos", explica Douglas.

Em uma reportagem recente, a EXAME explicou como ele se tornou um "empresário serial", fundando uma série de atividades econômicas de sucesso, após um inicio de carreira digno de aplausos de Jordan Belfort: Douglas vendia canetas em Belém e hoje é milionários antes dos 30 anos.

Mas, para aqueles jovens que ainda não possuem o tato do empreendedorismo e buscam uma oportunidade de estágio ou trainee para aprender mais sobre o mercado de trabalho, diversas empresas têm programas abertos para quem ainda está na graduação ou é recém-formado.

E outras fecham os programas logo nos próximos dias! Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Maio

Dow - Trainee

A Dow Chemical Company, multinacional do setor de produtos químicos, plásticos e agropecuários, está com vagas abertas para o seu programa anual de Trainee, como foco em profissionais negros.

As vagas são para as cidades de Breu Branco (BA), Candeias (BA) e São Paulo (SP), nas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, Engenharia e Manufatura, Marketing e Vendas, Comunicação Corporativo, Finanças, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de maio pelo site

Globo - Estágio

A Globo está com as inscrições abertas para a segunda parte do seu programa de estágios para 2022. As oportunidades são para estudantes do superior com formação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024.

O estagiário também deve ter disponibilidade de trabalhar 6h ou 4h por dia. As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Belo Horizonte (BH) e Brasília (DF). As vagas de estágio são para as áreas de Tecnologia (digital, operação e distribuição de conteúdo), Conteúdo e Corporativo. O processo seletivo conta com cinco fases eliminatórias distintas e será realizado de forma 100% remota.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de maio pelo site

New Tigers Kellogg’s - trainee

A Kellog Company, uma das maiores produtoras de cereais, biscoitos e salgados do mundo, está com vagas abertas para seu programa de trainee.

As vagas são para as áreas de Comercial/ Vendas e Supply Chain, respectivamente para São Paulo (SP) e São Lourenço do Oeste (SC). A empresa busca por estudantes com formação entre junho/2020 e junho/2022. O candidato também deve ter disponibilidade para viajar. Outro requisito é a fluência em inglês. Espanhol será considerado um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de maio pelo site

Falconi - estágio

A consultoria Falconi está a procura de estagiários para atuarem nas áreas de consultoria, no time corporativo, de tech e de gente da empresa, entre outras.

O programa contará com processo seletivo totalmente remoto e os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil. Os candidatos selecionados terão de apresentar disponibilidade para residir em locais onde há bases da Falconi - São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília ou Porto Alegre em um modelo de contratação híbrida.

Salário: Entre R$ 1,4 e R$ 2 mil

Inscrições: até 24 de maio pelo site

Scania - estágio

A Scania Latin America está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022 para estudantes de nível superior ou técnico. Para participar, os estudantes precisam ter disponibilidade de, no mínimo, quatro (4) horas diárias e 20 horas semanais.

As vagas são para alunos das áreas de Administração, Comércio Exterior, Comunicação e Jornalismo, Direito, Economia e Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Nutrição, Psicologia e Sistema da Informação, além dos cursos técnicos de Cozinha, Logística e Mecânico/ Mecatrônica. Cursos correlatos também serão aceitos.

Salário: de R$ 901 a R$ 1.820

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Edenred- trainee

Estão abertas oito vagas para profissionais de todas as áreas de atuação, que se formaram entre 2019 e 2021.

As trilhas de aprendizado incluem: job rotation em diversas áreas; programa de mentoria e atuação constante com a alta liderança; programa de desenvolvimento de idiomas, com aulas ilimitadas (Language for all); além de interação com profissionais de outros países onde a Edenred está presente. Entre os benefícios associados estão: salário compatível com o mercado (R$ 8 mil); participação nos lucros e resultados (PLR); vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte; seguro de vida; assistência médica; além de programas de saúde e descontos em academias.

E, ao final do programa, os profissionais com mais destaque poderão passar por experiências internacionais.

Salário: R$ 8 mil

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Edenred- estágio

O novo Programa de Estágio das marcas Ticket Log e Repom, da empresa Edenred, contemplam 20 vagas para frentes de trabalho de dados, tecnologia, projetos, e processos e melhoria contínua. Os benefícios incluem: salário compatível com o mercado; vale-refeição; vale-transporte; seguro de vida; assistência médica; programas de saúde e descontos em academia.

As vagas são para alunos das áreas de Administração, Comércio Exterior, Comunicação e Jornalismo, Direito, Economia e Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Nutrição, Psicologia e Sistema da Informação, além dos cursos técnicos de Cozinha, Logística e Mecânico/ Mecatrônica. Cursos correlatos também serão aceitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site

DSM - estágio

A DSM é uma empresa global que atua nas áreas de saúde, nutrição e materiais. O Programa de Estágio DSM 2022 tem duração de dois anos e o objetivo é capacitar e aprimorar profissionalmente os estagiários.

A empresa busca 17 estudantes que possuem previsão de graduação entre julho de 2024 e julho de 2025 nos cursos de Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Farmácia, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, entre outros.

Além disso, o estagiário deve ter Pacote Office intermediário e disponibilidade para atuar em Brotas-SP, Campinas-SP, Mairinque-SP, São Paulo-SP ou São Roque-SP.

Salário: R$ 1.725,00 a R$ 1.935,00

Inscrições: até o dia 31 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee expert

Vagas em diversas áreas da empresa para recém-formados em cursos de exatas, tecnologia, administração e áreas correlatas, concluídos entre 2017 e 2021. O inglês será um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Bemobi – estágio

A Bemobi (BMOB3), empresa de tecnologia focada em plataformas móveis de serviços digitais, microfinanças e pagamentos, acaba de abrir seu programa de estágio 2022.

São vagas para as áreas de produto (product owner), dados, design de produto ou negócios (marketing e financeiro/relação com os investidores).

As vagas são direcionadas a estudantes universitários que sejam mulheres e pessoas pretas e, como a empresa atua no modelo remote first, os candidatos podem morar em qualquer lugar do Brasil, basta apenas ter a previsão de formatura a partir do segundo semestre de 2023.

A Bemobi oferece bolsa estágio, auxílio home office, vale refeição ou alimentação, além de outros benefícios e treinamentos para alavancar a carreira.

Salário: R$ 2 mil

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Santander – estágio

O Santander está com vagas abertas para o Programa de Estágio Santander 2022. As vagas são para todo o Brasil e vale qualquer curso, mas a pessoa interessada deve estar cursando do segundo período em diante. O objetivo é preparar estagiárias (os) para os segmentos bancário e de mercado financeiro.

Assistência médica, bolsa auxílio e vales de refeição e transporte são alguns dos benefícios.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de maio site

Lily – estágio

A Lilly, empresa de medicamentos, está com 10 vagas abertas para o primeiro ciclo do seu programa de estágio em 2022. Estagiárias (os) vão atuar nas áreas de atendimento ao paciente, marketing, assuntos regulatórios, finanças e farmácia, entre outros. Podem se candidatar alunos com previsão de conclusão a partir de junho de 2024

Além da bolsa auxílio, assistência médica, alguns benefícios são home office, vale-transporte e restaurante interno, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de maio site

Direcional Engenharia/Riva Incorporadora – estágio

Direcional Engenharia e a Riva Incorporadora abrem vagas para o Protagonize, o Programa de Estágio 2022, com 34 vagas divididas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco e Amazonas.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição, testes online e comportamentais e entrevistas. Os estagiários aprovados passarão por um Job Rotation na Companhia, para que conheçam outras áreas e tenham uma visão mais integrada, se desenvolvam em diversas competências e tenham a oportunidade de conseguirem ser efetivados.

As vagas são para várias áreas e regionais da companhia, entre elas: Engenharia, Jurídico, Planejamento Financeiro, T.I Financeira, Desenvolvimento Humano, Incorporação e Comercial. Os futuros estagiários receberão bolsa auxílio compatível com o mercado, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, day off, programa de desenvolvimento de carreira e parceria com instituições diversas.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de maio site

Junho

A PepsiCo, uma das maiores empresas do ramo alimentício do mundo, dona de marcas como Pepsi, Gatorade e Elma Chips, anuncia a abertura do seu programa anual de estágios.

Para a temporada de 2022, a empresa busca 30 estagiários para atuarem nas áreas de Vendas, Operações, Jurídico, Finanças, Pesquisa e Desenvolvimento e Marketing.

Ainda que seja uma multinacional americana, a PepsiCo não cobra dos seus funcionários uma fluência ou conhecimento na língua inglesa, já que, ao entrar na companhia, os novos funcionários terão acesso a aulas gratuitas de inglês e outros idiomas.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 1 de junho pelo site

BRF - estágio

A BRF está com 64 vagas de estágio distribuídas nas cidades de Curitiba (PR), Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e São Paulo (SP) com oportunidades nas áreas de Tecnologia da informação, Logística, Marketing, Administração, Pesquisa e Desenvolvimento, Recursos Humanos, entre outras.

Estudantes cursando o último ou penúltimo ano da graduação, com formação prevista para julho de 2023 ou julho de 2024 podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de junho pelo site

Corteva - estágio

O Programa de Estágio Corteva Agriscience 2022 - Semeando Diversidade está em busca de 53 estudantes para estagiar na companhia.

Os estagiários deverão ter disponibilidade para atuar em Alphaville (SP), Coxilha (RS), Dourados (MS), Formosa (GO), Franco da Rocha (SP), Goiânia (GO), Indianópolis (MG), Itumbiara (GO), Mogi Mirim (SP), Planaltina (DF), Ponta Grossa (PR), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Rosa (RS), Sorriso (MT) ou Toledo (PR)

A empresa oferece uma série de benefícios, como Transporte, Refeição, Auxílio internet, GymPass, Programa Próspera (Bem-estar pessoal e profissional), Programa Apoio (Assistência psicológica, orientação jurídica e financeira), Plano médico, Plano odontológico, Benefício farmácia, Curso de inglês, entre outros.

Salário: De R$ 2.200 a R$ 2.920

Inscrições: até 9 de junho pelo site

A Minerva Foods, uma das maiores companhias de exportação de carne bovina do mundo, anuncia a abertura do seu programa anual de estágios. Para a seleção de 2022, são 74 vagas de estágio.

As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística, Agronomia, Medicina Veterinária, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Marketing, Economia, Direito, Zootecnia, Técnico Agrícola, Sistemas de Informação, Processos Gerenciais e Engenharia (Produção, Alimentos, Civil, Elétrica, Mecânica, Química, Mecatrônica, Industrial).

Embora não divulgue a faixa salarial dos seus estagiários, a Minerva informa que esses profissionais contam com benefícios compatíveis com seu local de atuação, além da possibilidade de efetivação na empresa.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 15 de junho pelo site

Grupo Elfa - estágio

O Grupo Elfa, um dos principais provedores de soluções e serviços logísticos de saúde do Brasil, está com inscrições abertas para os processos seletivos dos programas Jovem Talento e Estágio de Férias 2022.

O programa Jovem Talento tem duração de um ano, com admissão em julho de 2022 e possibilidade de efetivação ao final do processo. Poderão participar estudantes de todas as instituições de ensino superior, independentemente do curso, desde que estejam nos últimos dois anos de formação e que possuam disponibilidade para residir em São Paulo (SP) ou João Pessoa (PB).

Além de bolsa-auxílio e benefícios, o programa conta com integração na empresa, treinamento on the job, formação técnico-comportamental e experiência prática com gestão de projetos e avaliação de desempenho.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de junho pelo site

A American Tower, multinacional americana de infraestrutura de telecomunicações, está com inscrições abertas para seu programa de estágio no Brasil.

Com dois anos de duração, o programa oferece 4 vagas para as áreas de Novos Negócios, Inteligência de Negócios e TI nas cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), onde a empresa mantém escritórios. O regime de trabalho é híbrido, com dois dias presenciais na semana.

Podem participar graduandos do ensino superior dos cursos de Ciência da Computação, Ciência de Dados, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Engenharia de Telecomunicações, Sistema de Informação, entre outros.

Como benefícios, a empresa oferece uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1,8 mil, além de vale alimentação de R$ 37 ao dia, vale transporte integral, assistência médica, seguro de vida e acesso à assistência jurídica, psicológica, social e financeira.

Salário: De R$ 1,8 mil

Inscrições: até 20 de junho pelo site

Sem data definida

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara – estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece 10 vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter 1 ou 2 anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

ISBET (Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury – estágio



O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$1,500.00 até R$1,800.00

Inscrições: pelo site oficial

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.