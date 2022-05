AmericanTower abre programa de estágio com salário de R$ 1,8 mil

A American Tower, multinacional americana de infraestrutura de telecomunicações, está com inscrições abertas para seu programa de estágio no Brasil.

Veja também:

Com dois anos de duração, o programa oferece 4 vagas para as áreas de Novos Negócios, Inteligência de Negócios e TI nas cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), onde a empresa mantém escritórios. O regime de trabalho é híbrido, com dois dias presenciais na semana.

O programa foi desenhado para ajudar os estagiários a ter um sentimento de pertencimento no ambiente de trabalho, melhorar a integração entre eles, impulsionar o desenvolvimento e permitir uma visibilidade maior com as demais áreas e a liderança da empresa.

No primeiro ano, eles frequentam uma série de treinamentos focados em competências que contribuem para sua formação profissional. No ano seguinte, o contrato consiste na aplicação dos conhecimentos nas atividades do dia a dia de cada área.

Lucila Lopes, Diretora Sênior de Recursos Humanos no Brasil, explica que o programa de estágios da empresa tem como um dos focos principais desenvolver esse estagiário e manter esses jovens talentos na empresa.

“A taxa de efetivação dos estagiários tem sido bastante alta, já que um dos objetivos da empresa é atrair e reter talentos. O programa, no entanto, é muito mais que isso. Foi criado para deixá-los preparados para o mercado de trabalho como um todo”, afirma a diretora.

Ainda segundo Lucila, o programa de estágio da American Tower foi desenhado como uma das frentes da estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa.

“Nosso compromisso com a diversidade influencia na maneira como nos relacionamos, gerimos a empresa e atendemos nossos clientes. Por isso buscamos a representatividade e inclusão de talentos diversos que tenham muita vontade de aprender e se desenvolver”, complementa a diretora.

Podem participar graduandos do ensino superior dos cursos de Ciência da Computação, Ciência de Dados, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Engenharia de Telecomunicações, Sistema de Informação, entre outros.

O processo seletivo é virtual e inclui etapas de testes, avaliações comportamentais, entrevistas com gestores e painel de apresentação de cases específicos, conforme a vaga aplicada pelo candidato.

Como benefícios, a empresa oferece uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1,8 mil, além de vale alimentação de R$ 37 ao dia, vale transporte integral, assistência médica, seguro de vida e acesso à assistência jurídica, psicológica, social e financeira.

Como se inscrever no programa de estágios da American Tower

Os estudantes que gostariam de se candidatar a vaga de estágio da American Tower podem realizar sua inscrição através da página oficial da empresa na plataforma 99Jobs. As inscrições estão abertas e vão até o dia 20 de junho.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.