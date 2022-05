PepsiCo abre 30 vagas de estágio e oferece curso grátis de inglês

A PepsiCo, uma das maiores empresas do ramo alimentício do mundo, dona de marcas como Pepsi, Gatorade e Elma Chips, anuncia a abertura do seu programa anual de estágios.

Para a temporada de 2022, a empresa busca 30 estagiários para atuarem nas áreas de Vendas, Operações, Jurídico, Finanças, Pesquisa e Desenvolvimento e Marketing.

A PepsiCo procura estudantes universitários para trabalharem nas cidades de São Paulo, Itu e Sorocaba (SP); Belo Horizonte (MG); Curitiba (PR); Porto Alegre (RS); Petrolina e Cabo de Santo Agostinho (PE).

O único requisito para participar do programa é estar no último ou penúltimo ano da graduação, com formação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024, em qualquer curso superior. O período de estágio pode durar de 1 a 2 anos - a depender da data de formação do estudante.

Ainda que seja uma multinacional americana, a PepsiCo não cobra dos seus funcionários uma fluência ou conhecimento na língua inglesa, já que, ao entrar na companhia, os novos funcionários terão acesso a aulas gratuitas de inglês e outros idiomas.

O processo seletivo será realizado 100% online e conta com quatro fase distintas. Após a inscrição, o candidato que passar pela triagem inicial deve se apresentar por meio de vídeo, áudio ou texto, entre outros formatos. Se continuar no processo, irá realizar uma avaliação online, que visa avaliar o pensamento crítico e a personalidade do candidato (a).

Antes da entrevista final com os gestores, o candidato (a) ainda terá uma atividade em grupo chamada "Escape Room", que combina práticas usuais de recrutamento com gameficação e experiência imersiva.

Embora não informe a faixa salarial da vaga de estagiário, a PepsiCo oferece aos seus funcionários uma gama variada de benefícios, que incluem desde vale refeição, vale transporte flexível, assistência médica e odontológica, além de day off de aniversário, horário flexível, convênio farmácia, entre outros.

Foco em diversidade

Intitulado de "First Gen" (primeira geração, em tradução livre), o programa de estágio da PepsiCo para 2022 tem um foco bem definido: acelerar a jornada de desenvolvimento pessoal desses jovens enquanto aumenta a diversidade dentro da empresa.

No último ciclo do programa, a PepsiCo contratou 56% de pessoas negras e 62% de mulheres. Seguimos com a meta de contratar, ao menos, 50% de pessoas negras e 50% de mulheres, de acordo com os objetivos e compromisso da companhia com a diversidade, equidade e inclusão”, comenta Fábio Barbagli, vice-presidente de Recursos Humanos da PepsiCo Brasil.

No país, a companhia mantém a meta de ter 30% de pessoas negras em posições de liderança e 50% de liderança feminina até 2025. “Estamos abrindo as portas da PepsiCo para desenvolvimento de talentos e queremos que elas e eles tenham esse protagonismo desde o primeiro momento em suas jornadas”, completa o vice-presidente.

Como se inscrever no programa de estágio da PepsiCo

Os universitários que gostaram da proposta de trabalho da PepsiCo podem realizar a inscrição através do site oficial de contratação da companhia.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 4, e vão até o dia 4 de junho.

