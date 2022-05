Conheça a plataforma que prepara profissionais para carreira internacional

O mercado de trabalho internacional brilha os olhos de qualquer profissional brasileiro, principalmente da área de tecnologia. Entretanto, é esperado que esse trabalhador enfrente problemas na hora de se realocar para um trabalho no exterior.

Para resolver as principais dores desse trabalhador, a DIO, uma das maiores plataformas de formação de profissionais na área de tech no Brasil, lança na próxima segunda-feira, 23, a Dio Global, a primeira comunidade de aceleração de carreira internacional para profissionais de tecnologia no país.

A novidade foi informada em primeira mão à EXAME. Iglá Generoso, CEO da DIO, explica que a empresa tem buscado ampliar seu programa de capacitação para o exterior, já que algumas das soft skills dos brasileiros são muito bem quistas no exterior.

“Naquela época, o mercado internacional já dava sinais de que a contratação da mão de obra brasileira seria mais atraente do que outras nacionalidades por conta de algumas habilidades encontradas no brasileiros”, explica o CEO.

A nova plataforma da DIO conta com masterclasses semanais sobre as principais habilidades da área com desenvolvedores que atuam em empresas no exterior, além de diversos experts da área e recrutadores das mais diversas empresas de tecnologia do mundo, para que o profissional possa entender melhor as demandas e as dores das empresas do exterior.

Há, também, uma curadoria específica das melhores vagas no exterior: a JobsAboard, para que os candidatos brasileiros tenham todas as oportunidades de emprego fora do Brasil concentradas em um só lugar.

E, por fim, a plataforma quer resolver de uma vez por todas um dos maiores impeditivos para que esses trabalhadores brasileiros trabalhem no exterior: a falta do conhecimento na língua inglesa.

Através do curso de inglês English4Tech, focado para ensinar termos e processos fundamentais em inglês para os aspirantes na carreira de tech, a DIO quer preparar esses profissionais para que eles possam se aplicar em qualquer vaga no exterior - principalmente nos EUA.

Além de ensinar inglês, a English4Tech quer adiantar as tendências do mercado no exterior, para que o profissional brasileiro esteja a frente dos seus competidores e se mostre como uma mão de obra competitiva no setor.

"Nosso novo programa English4Tech fortalece ainda mais a comunidade Dio Global, que agora oferece um pacote completo de skills para quem quer trilhar carreira internacional, ao unir o aprendizado do Inglês com a mentoria que ensina o ‘passo a passo’ para quem quer trabalhar no exterior”, explica o CEO.

Por dentro do English4Tech

O English4Tech é um programa de aprendizado do inglês para profissionais de Tecnologia desenvolvido no padrão Common European Framework, voltado para os que aspiram uma trajetória internacional Em relação ao Inglês, os participantes do programa poderão desenvolver as quatro habilidades necessárias para aprender e aprimorar competências linguísticas de forma consistente- leitura, escrita, escuta e fala.

Além do aprendizado consistente da Língua Inglesa, o aluno também poderá participar de acelerações globais, que conectam esses talentos às multinacionais.

“Durante o programa, haverá mentorias com especialistas internacionais e possibilidade de contatos e networking com recrutadores de empresas globais, podendo ser o ‘empurrão’ necessário para conquistar a oportunidade no cenário global”, avalia o CEO da startup.

Como se inscrever no programa DIO Global

Os profissionais de tech que gostaram da iniciativa da DIO e estão buscando oportunidades para iniciar uma carreira internacional, devem acessar o site oficial do programa.

Para comemorar o lançamento da plataforma, a DIO realizará um evento online gratuito, onde dará mais detalhes sobre a proposta. Embora o evento seja de graça, a assinatura mensal do DIO Global custará em torno de R$ 120 por mês.

Para fomentar o projeto, a DIO está oferecendo premiações para aqueles candidatos que consigam indicar amigos e colegas para o evento. Aquele que indicar mais colegas para o evento, pode ganhar um Macbook Pro.

Também haverá prêmios separados para cada indicação. Cada profissional que indicar um amigo para o curso, terá acesso a uma mentoria exclusiva de otimização de LinkedIn para oportunidades internacionais em tecnologia.

Caso as indicações passem de dez, o profissional terá um mês de acesso gratuito ao DIO PRO, que conta com cursos online para programadores e diversas outras funcionalidades.

