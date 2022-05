Minerva abre programa de estágio com chance de efetivação

A Minerva Foods, uma das maiores companhias de exportação de carne bovina do mundo, anuncia a abertura do seu programa anual de estágios. Para a seleção de 2022, são 74 vagas de estágio.

Veja também:

Últimos dias! EXAME Negócios em Expansão: inscrições vão até 6/5 e são gratuitas!

Estes são os três talentos mais comuns do Brasil

Minerva Foods lança programa de recrutamento inédito para área de tech

A empresa informa que as vagas são para estudantes de ensino superior e técnico, para atuar nas unidades operacionais e escritórios da companhia em Barretos (SP), José Bonifácio (SP), Araraquara (SP), São Paulo (SP), Mirassol D’Oeste (MT), Paranatinga (MT), Araguaína (TO), Palmeiras de Goiás (GO) e Abaetetuba (BA).

As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística, Agronomia, Medicina Veterinária, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Marketing, Economia, Direito, Zootecnia, Técnico Agrícola, Sistemas de Informação, Processos Gerenciais e Engenharia (Produção, Alimentos, Civil, Elétrica, Mecânica, Química, Mecatrônica, Industrial).

Embora não divulgue a faixa salarial dos seus estagiários, a Minerva informa que esses profissionais contam com benefícios compatíveis com seu local de atuação, além da possibilidade de efetivação na empresa.

"Entendemos que ao abrir as portas de nossa Companhia estamos não só contribuindo com emprego, mas também para o desenvolvimento integral de cada um deles. Desta forma, seguimos apostando e capacitando novos talentos a fim de contribuir para formarmos hoje os profissionais que estarão à frente de nossas companhia no futuro”, destaca José Roberto Affonso, Diretor de Recursos Humanos da Minerva Foods.

Além dos benefícios (vale refeição, seguro saúde), a empresa ainda oferece aos seus estagiários uma extensa rede de profissionalização, que conta com uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional com treinamentos, workshops, projetos especiais e mentorias.

Como se inscrever no programa de estágios da Minerva

Os interessados na vaga de estágio da Minerva podem realizar a inscrição pelo site oficial de vagas da companhia ou pela plataforma Across Jobs.

Vagas em tech na Minerva

Além das vagas de estágio, a Minerva também está com as inscrições abertas da primeira edição do "Minerva Tech", programa profissionalizante e de desenvolvimento focado em profissionais da área de tecnologia.

Para essa primeira edição do programa, a Minerva busca dez estudantes universitários e recém-formados das áreas de desenvolvimento, engenharia de dados, infraestrutura, segurança da informação e projetos de TI.

Do total de dez vagas, três são para trabalho 100% remoto, e as outras sete são para trabalhar na sede da companhia em Barretos, interior de São Paulo. As etapas do processo seletivo serão realizadas de maneira remota e os contratados para o modelo home-office receberão o equipamento necessário em casa, além de todo o suporte e capacitação online.

Aqueles que estudam tecnologia e viram no programa da Minerva uma ótima oportunidade para alavancar sua carreira, podem se inscrever através da página oficial do programa na plataforma Across Jobs.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.