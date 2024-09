Como se tornar um profissional indispensável no mercado de trabalho, segundo autor de best-sellers

A capacidade de inovar e se adaptar às novas demandas do mercado de trabalho se tornou um diferencial importante para quem busca se destacar no ambiente corporativo. Com a inteligência artificial e a tecnologia moldando novas formas de trabalhar, os profissionais mais valorizados são aqueles que conseguem gerar soluções criativas e antecipar tendências.

Levando em conta esse cenário competitivo, o autor de best-sellers Rohit Bhargava, especialista em marketing, desenvolveu um método que pode ajudar a treinar a mente para pensar de maneira criativa e se tornar um profissional indispensável para qualquer empresa. As informações são da CNBC.

Esse método chamado de "SIFT", é composto por quatro etapas que Bhargava detalha em seu livro “Non-Obvious Thinking: How to See What Others Miss” (‘Pensamento não óbvio: como ver o que os outros não percebem’, em tradução livre), escrito em colaboração com o investidor Ben DuPont.

A ideia principal é treinar a mente a pensar fora do óbvio e evitar a armadilha de reciclar ideias antigas, repaginando-as como novas. Com isso, o profissional desenvolve flexibilidade mental para se adaptar ao futuro, agregando valor às empresas em que trabalha.

1 - Dê uma pausa para sua mente

O primeiro passo para estimular a criatividade, de acordo com Bhargava, é simples: faça pausas para que sua mente tenha espaço para respirar. Não é necessário tirar longas férias para dar um descanso ao cérebro; momentos curtos de desconexão ao longo do dia já podem fazer uma diferença significativa. A recomendação de Bhargava é reservar ao menos dois minutos diários para uma pausa consciente, afastando-se das distrações cotidianas.

Além disso, ele sugere praticar técnicas de respiração profunda e pausada, que ajudam a oxigenar o cérebro, permitindo que ele funcione de maneira mais eficiente e criativa. Estudos sobre respiração mostram que essa prática pode reduzir a ansiedade, além de aumentar a clareza mental e a capacidade de pensar fora da caixa

2 - Desligue-se do celular e observe ao redor

A observação do mundo ao seu redor é outro ponto essencial para desenvolver uma mentalidade criativa. Bhargava acredita que, em muitos momentos, perdemos grandes oportunidades simplesmente por estarmos distraídos com nossos celulares. O conselho é simples, porém desafiador: coloque o celular de lado e observe o ambiente com atenção plena.

Ao adotar essa prática, o profissional se torna mais atento a detalhes que podem passar despercebidos para a maioria. Grandes ideias podem surgir de momentos cotidianos, mas, para isso, é necessário estar presente. Por exemplo, foi observando cafeterias italianas que o ex-CEO da Starbucks, Howard Schultz, teve a ideia de transformar a marca em um fenômeno global. Isso ilustra como a atenção ao ambiente pode se traduzir em grandes inovações.

3 - Identifique o problema real a ser resolvido

Com a mente descansada e mais observadora, o próximo passo é afinar o foco para entender qual problema você quer resolver. Bhargava sugere seguir as frustrações do dia a dia para encontrar oportunidades de inovação. Quais são os problemas recorrentes no trabalho que poderiam ser melhorados? Esse tipo de questionamento pode levar a soluções que não apenas otimizam o tempo, mas também aumentam a eficiência do ambiente corporativo.

Uma técnica eficaz para identificar o problema real é o método dos “Cinco Porquês”, criado pelo fundador da Toyota, Sakichi Toyoda. Essa abordagem propõe que, ao deparar-se com uma questão ou obstáculo, a pessoa se pergunte “por quê?” cinco vezes consecutivas, até encontrar a causa raiz do problema. Ao fazer isso, é possível enxergar o que realmente precisa ser resolvido e evitar soluções superficiais.

4 - Encontre uma reviravolta para suas ideias

A última etapa do método SIFT é identificar uma reviravolta, ou seja, um ângulo novo que ainda não tenha sido explorado. Para Bhargava, essa etapa é crucial, pois diferencia uma ideia comum de uma abordagem inovadora. Muitas vezes, as melhores soluções surgem de ajustes em algo que já existe, mas com uma perspectiva nova.

Um exemplo é a história de James Dyson, que revolucionou o mercado de aspiradores ao criar um modelo sem saco coletor. Ele não inventou uma nova tecnologia, mas pegou algo já existente — o separador ciclônico usado em serrarias — e o adaptou para uso doméstico, criando um produto inovador. Esse tipo de “reviravolta” é o que pode fazer com que uma ideia ganhe destaque no mercado.

Outro método útil é o pensamento inverso, em que o profissional considera o oposto do que seria esperado e trabalha a partir dessa perspectiva. Ao imaginar o que seria a pior ideia possível, ele pode encontrar insights valiosos sobre como transformar um conceito descartado em algo funcional e inovador.