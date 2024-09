Bug de "dinheiro infinito" em caixa eletrônico, divulgado no TikTok, vira problema para o JP Morgan

Vídeos que se tornaram virais no TikTok dos EUA mostravam uma falha no sistema de caixas eletrônicos do banco JP Morgan, incentivando clientes a depositarem cheques falsos e retirarem fundos antes da compensação.

Embora parecesse um caminho para "dinheiro grátis", a prática é uma conhecida forma de fraude com cheques, mas tomou ares de brincadeira ao se tornar uma trend de rede social.

Consumidores foram levados a acreditar que poderiam aproveitar um 'bug' no sistema para obter dinheiro fácil, porém, de acordo com um porta-voz do banco, a prática foi identificada e bloqueada.

Além de vídeos mostrando pessoas jogando notas de dinheiro no ar, outros conteúdos exibiam saldos negativos em contas do Chase após o "hack". O banco estava apenas bloqueando as contas ou cobrando de volta o dinheiro retirado ilegalmente.