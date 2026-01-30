Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Você tem essas cinco características de inteligência emocional essenciais para construir confiança?

Desenvolver essas habilidades pode transformar sua carreira e elevar a performance de equipes

Confiança de verdade pede coragem (Nisian Hughes/Getty Images)

Confiança de verdade pede coragem (Nisian Hughes/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13h39.

Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 13h42.

No mundo corporativo atual, onde colaboração e agilidade definem o sucesso, a confiança entre equipes se tornou um ativo essencial. 

Mas não se trata de uma virtude espontânea, pois ela é construída, e um dos caminhos mais eficazes para isso passa pelo desenvolvimento da inteligência emocional.

O especialista Harvey Deutschendorf apresenta cinco traços da inteligência emocional que ajudam líderes e profissionais a construir ambientes mais colaborativos, produtivos e resilientes. As informações foram retiradas de Fast Company.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. Autoconsciência: comece por si

O primeiro passo é a autoconsciência. Refletir sobre suas reações diante de situações desafiadoras, identificar gatilhos emocionais e reconhecer padrões de comportamento recorrentes ajudam a evitar respostas impulsivas. 

Práticas como journaling são recomendadas para acompanhar pensamentos e evoluir a partir de experiências passadas.

2. Autorregulação: controle antes de agir

Não se trata de reprimir emoções, mas de saber administrá-las. Diante de uma situação de estresse, conte até dez, afaste-se momentaneamente ou procure reavaliar o contexto. 

Essa pausa consciente evita reações das quais podemos nos arrepender e fortalece nossa presença emocional.

3. Motivação: reaja com foco no seu objetivo

Manter o foco em metas claras é uma forma de se manter alinhado com seus valores e evitar desvios de comportamento. 

Profissionais motivados sabem que o sucesso depende de colaboração e responsabilidade, dois elementos que reforçam a confiança entre colegas.

4. Empatia: entender antes de julgar

A empatia é a capacidade de enxergar o mundo pela perspectiva do outro. Ao acolher emoções, ouvir com atenção e compreender contextos pessoais, criamos espaços de segurança emocional que favorecem conexões verdadeiras e eficazes.

5. Habilidades sociais: o elo da execução em equipe

Saber se comunicar, dar feedbacks construtivos, lidar com conflitos e promover conexões positivas é fundamental para o bom funcionamento de qualquer equipe.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação 

Quando essas interações são feitas com inteligência emocional, fortalecem-se os laços de confiança e aumenta-se a produtividade.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaInteligência emocionalNa Prática Inteligência Emocional

Mais de Carreira

A técnica em três passos que vai destravar seus prompts de IA de uma vez por todas

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

Cinco prompts para usar com o ChatGPT e se tornar referência no seu nicho

Liderar é equilibrar: como alinhar autenticidade e adaptação sem perder a performance

Mais na Exame

Mercados

Kevin Warsh no Fed muda o jogo? Juros, dólar e Bolsa entram no radar

Negócios

Eles começaram com um carrinho de pipoca no RJ. Agora, miram R$ 20 milhões com snacks saudáveis

Um conteúdo Bússola

3 aprendizados da NRF 2026: do varejo co-pilotado à prova de autenticidade

Mundo

Caso Mangione: juíza descarta a pena de morte