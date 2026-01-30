Você tem essas cinco características de inteligência emocional essenciais para construir confiança?

No mundo corporativo atual, onde colaboração e agilidade definem o sucesso, a confiança entre equipes se tornou um ativo essencial.

Mas não se trata de uma virtude espontânea, pois ela é construída, e um dos caminhos mais eficazes para isso passa pelo desenvolvimento da inteligência emocional.

O especialista Harvey Deutschendorf apresenta cinco traços da inteligência emocional que ajudam líderes e profissionais a construir ambientes mais colaborativos, produtivos e resilientes. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Autoconsciência: comece por si

O primeiro passo é a autoconsciência. Refletir sobre suas reações diante de situações desafiadoras, identificar gatilhos emocionais e reconhecer padrões de comportamento recorrentes ajudam a evitar respostas impulsivas.

Práticas como journaling são recomendadas para acompanhar pensamentos e evoluir a partir de experiências passadas.

2. Autorregulação: controle antes de agir

Não se trata de reprimir emoções, mas de saber administrá-las. Diante de uma situação de estresse, conte até dez, afaste-se momentaneamente ou procure reavaliar o contexto.

Essa pausa consciente evita reações das quais podemos nos arrepender e fortalece nossa presença emocional.

3. Motivação: reaja com foco no seu objetivo

Manter o foco em metas claras é uma forma de se manter alinhado com seus valores e evitar desvios de comportamento.

Profissionais motivados sabem que o sucesso depende de colaboração e responsabilidade, dois elementos que reforçam a confiança entre colegas.

4. Empatia: entender antes de julgar

A empatia é a capacidade de enxergar o mundo pela perspectiva do outro. Ao acolher emoções, ouvir com atenção e compreender contextos pessoais, criamos espaços de segurança emocional que favorecem conexões verdadeiras e eficazes.

5. Habilidades sociais: o elo da execução em equipe

Saber se comunicar, dar feedbacks construtivos, lidar com conflitos e promover conexões positivas é fundamental para o bom funcionamento de qualquer equipe.

Quando essas interações são feitas com inteligência emocional, fortalecem-se os laços de confiança e aumenta-se a produtividade.

