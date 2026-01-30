Capacidade de energia renovável já responde por mais de 60% do sistema chinês

A capacidade instalada de geração de energia renovável na China ultrapassou 60% do total em 2025, segundo a Administração Nacional de Energia (NEA). O dado foi divulgado em 30 de janeiro, durante coletiva de imprensa em Pequim, que apresentou o balanço do setor energético no ano passado. A informação foi confirmada por Xing Yiteng, vice-diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da entidade.

De acordo com Xing, 2025 registrou os melhores resultados na garantia do abastecimento energético desde o início do 14º Plano Quinquenal (2021–2025). A NEA afirmou que o país manteve equilíbrio entre oferta e demanda, apoiado por políticas setoriais, organização do mercado e avanço na construção de um novo sistema energético. Esses fatores contribuíram para a recuperação e a continuidade do crescimento da economia chinesa.

No campo da segurança energética, a produção de carvão bruto permaneceu estável, com crescimento anual de 1,2% na produção industrial acima da escala designada. A produção de petróleo e gás natural atingiu níveis recordes. A produção industrial de petróleo bruto cresceu 1,5%, enquanto a de gás natural aumentou 6,2%.

O fornecimento de eletricidade manteve-se estável ao longo de 2025. A entrada em operação de projetos de transmissão em corrente contínua de ultra-alta tensão (UHV) ampliou a interconexão regional e reforçou a complementaridade do sistema elétrico nacional, segundo a NEA.

A transição energética avançou com a expansão das fontes eólica e solar. Em 2025, a nova capacidade instalada dessas fontes superou 430 milhões de quilowatts. Com isso, a capacidade acumulada ultrapassou 1,8 bilhão de quilowatts. As fontes renováveis passaram a responder por mais de 60% da capacidade total de geração do país.

A geração anual de eletricidade a partir de fontes renováveis atingiu cerca de 4 trilhões de quilowatts-hora. O volume superou o consumo total de eletricidade dos 27 países da União Europeia, estimado em aproximadamente 3,8 trilhões de quilowatts-hora.

O armazenamento de energia também cresceu em 2025. Segundo Bian Guangqi, vice-diretor do Departamento de Economia de Energia e Equipamentos Tecnológicos da NEA, a capacidade instalada de novos sistemas de armazenamento aumentou 84% em relação ao final de 2024. Até o fim de 2025, a capacidade acumulada em operação chegou a 136 milhões de quilowatts e 351 milhões de quilowatts-hora.

Esse volume representa um aumento superior a 40 vezes em comparação com o final do 13º Plano Quinquenal (2016–2020). A duração média de armazenamento alcançou 2,58 horas, um acréscimo de 0,30 horas em relação ao ano anterior.

Estimativas preliminares indicam que, em 2025, o número equivalente de horas de utilização dos novos sistemas de armazenamento atingiu 1.195 horas, cerca de 300 horas a mais do que em 2024. A NEA afirmou que esses sistemas ampliaram a integração das fontes renováveis e reforçaram a segurança e a estabilidade do sistema elétrico.

O mercado nacional unificado de eletricidade também avançou. Wang Yunbo, vice-diretor do Departamento de Supervisão do Mercado da NEA, informou que o volume de eletricidade negociado no mercado atingiu 6,64 trilhões de quilowatts-hora em 2025, um crescimento anual de 7,4%.

A participação das transações via mercado chegou a 64% do consumo total de eletricidade, um aumento de 1,3 ponto percentual em relação a 2024. Na prática, dois de cada três quilowatts-hora consumidos no país foram negociados por mecanismos de mercado.