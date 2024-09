IA pode forçar queda no preço do petróleo na próxima década, diz Goldman Sachs

O boom da inteligência artificial pode fazer os preços do petróleo caírem mesmo que a tecnologia aumente a demanda por energia. Essa foi a conclusão de um relatório do Goldman Sachs divulgado pelo Markets Insider.

Os analistas apontam para as capacidades logísticas aprimoradas da IA ​​e o impulso para a recuperação de petróleo, o que pode aumentar o fornecimento da commodity e reduzir os preços na próxima década ou mais.

Essa análise contrasta com as previsões de que os preços aumentarão à medida que a demanda por IA exigir mais energia para data centers.

"O debate sobre o impacto da IA ​​na energia se concentrou principalmente no lado da demanda, dado o aumento esperado. No entanto, destacamos que a IA pode eventualmente pesar nos preços do petróleo na próxima década, aumentando o fornecimento de petróleo por meio de dois canais principais", disseram os analistas.

Os especialistas apontam primeiro para o potencial da IA ​​de reduzir os custos de produção de petróleo, melhorando a logística e a alocação de recursos.

Ganho em produtividade

Eles apontam para um exemplo de plataformas de petróleo na Dakota do Norte, onde o uso de perfuração preditiva e automatizada por IA por uma empresa petrolífera reduziu os tempos de perfuração em 30%.

Supondo um ganho de produtividade de 25%, aqueles que adotassem IA nos processos poderiam economizar US$ 5 por barril em custos, estimou o Goldman Sachs.

Os analistas dizem que a IA também poderia aumentar os recursos recuperáveis, com um salto hipotético de 10% a 20% na recuperação do xisto dos EUA, o que poderia aumentar as reservas de petróleo em 8% a 20%, ou até 30 bilhões de barris.

Qualquer aumento relacionado à IA na demanda por petróleo provavelmente viria de mercados com renda mais alta, o que poderia elevar os preços em US$ 2 por barril, de acordo com estimativas.