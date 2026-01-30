Próximo presidente do Fed, Kevin Warsh já elogiou o bitcoin: 'Ativo importante'

Indicado pelo presidente Donald Trump para comandar o Federal Reserve a partir deste ano substituindo Jerome Powell, Kevin Warsh deve apresentar uma visão favorável ao bitcoin. É o que sugere uma série de posicionamentos feitos pelo ex-diretor do Fed no passado, com elogios à maior criptomoeda do mundo.

O comentário mais recente feito pelo economista foi em julho de 2025, durante um evento promovido pelo Instituto Hoover. Nele, Warsh foi questionado sobre o bitcoin e sobre o potencial da criptomoeda ser uma "ameaça sistêmica" ao Federal Reserve e sua política monetária.

O próximo presidente do banco central norte-americano rejeitou essa visão: "O bitcoin não me preocupa. Eu vejo ele como um ativo importante, que pode ajudar a informar os responsáveis pela política monetária quando eles estão fazendo as coisas do jeito certo ou errado".

A visão de Warsh indica um diagnóstico de que a força da criptomoeda está ligada à confiança, ou falta dela, no mercado sobre a eficiência do Fed em conduzir a política monetária norte-americana e garantir a força do dólar. Em 2021, ele atribuiu uma alta do bitcoin exatamente à fraqueza do dólar.

Apesar de enxergar a criptomoeda como esse "termômetro" sobre a confiança do mercado no dólar e no Federal Reserve, Warsh foi categórico ao afirmar que não acha que o bitcoin vai "substituir o dólar". "Eu acho que ele pode ver muitas vezes um agente muito bom para a política monetária".

No passado, o economista também esteve envolvido com o mercado de criptomoedas por meio de investimentos em empresas do setor. Entre elas, ele participou em uma rodada de investimentos na gestora de criptoativos Bitwise. Mas ele já compartilhou opiniões polêmicas no mercado.

A principal foi em 2021, quando defendeu que os Estados Unidos deveriam criar uma moeda digital de banco central (CBDC) própria para competir com um projeto semelhante da China. Logo depois de assumir a presidência, Trump proibiu o desenvolvimento de uma CBDC, em linha com a visão de investidores do setor.

Indicação derrubou o bitcoin

Apesar do passado positivo entre Warsh e o bitcoin, a indicação do próximo presidente do Federal Reserve não beneficiou a criptomoeda, pelo contrário. O ativo despencou e atingiu o menor preço em nove meses, em US$ 82 mil.

O motivo é o temor do mercado de que o economista adotará uma linha dura contra a inflação, reduzindo as chances de cortes nos juros e prejudicando ativos de risco, caso das criptomoedas.

