Carreira

Quer causar boa impressão? Essa pergunta simples pode mudar tudo, diz especialista de Stanford

Em vez de tentar impressionar falando de si, veja como uma pergunta certa pode te tornar mais cativante

As dicas para causar uma boa impressão no novo chefe

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14h39.

O que fazer para deixar uma boa impressão se você estiver em um evento de networking ou conhecendo alguém influente no trabalho? A maioria das pessoas tenta falar sobre conquistas, contar algo engraçado ou mostrar que entende muito sobre algum assunto. 

Mas, segundo Christian Wheeler, professor na Stanford Graduate School of Business, isso pode estar te afastando do impacto que você quer gerar. A chave, na verdade, não está em falar — e sim em perguntar. As informações foram retiradas de Inc.

A ciência por trás de ser mais cativante

Wheeler afirma que a maioria das pessoas tende a falar demais sobre si mesmas, e isso a torna apenas mais uma na multidão. 

Por outro lado, demonstrar curiosidade genuína sobre o outro — especialmente fazendo perguntas de acompanhamento como “Como você se sentiu com isso?” ou “O que você aprendeu naquela experiência?” — ativa uma resposta emocional positiva. 

Por que isso importa no mundo profissional

Seja em entrevistas, reuniões ou na construção de relacionamentos com colegas e líderes, saber ouvir e perguntar com empatia pode ser o diferencial que te destaca.

Em ambientes onde a execução é valorizada, essa habilidade emocional é uma vantagem competitiva. 

Ela acelera a criação de confiança e fortalece conexões — ingredientes essenciais para quem quer entregar mais em equipe.

