Saga 'Crepúsculo' ganha série animada na Netflix sob perspectiva de Edward

Os fãs dos filmes de vampiro mais famosos do cinema tem um bom motivo para comemorar: nesta quarta-feira, 4, depois de muita especulação, a Netflix divulgou que lançará uma série animada da saga "Crepúsculo" em sua plataforma de streaming.

A obra adaptada será "Sol da Meia-Noite" que reconta a história do primeiro livro e filme sob a perspectiva de Edward Cullen, interpretado no cinema por Robert Pattinson. O título será uma animação produzida e roteirizada Sinead Daly ("Traídos pelo Destino"). A autora dos livros, Stephenie Meyer, também assina como produtora, ao lado de Meghan Hibbett.

A série já está em desenvolvimento, mas ainda não possui data de estreia.

Ainda que desagrade muita gente, a saga "Crepúsculo" arrastou multidões aos cinemas e ainda é revista por muitos fãs no streaming. O último filme, "Amanhecer - Parte 2", teve sozinho uma arrecadação mundial de U$ 848,6 milhões. Os cinco longas juntos tiverem bilheteria de U$ 3,4 bilhões e levaram os livros de Meyer ao incrível número de mais de 150 milhões de cópias vendidas, sendo mais de 5,2 milhões delas comercializadas só no Brasil.

Qual é a história de 'Sol da Meia-Noite'?

O "Sol da Meia-Noite" foi lançado em 2020, 15 anos depois do primeiro livro da saga. Ele reconta a história de "Crepúsculo" sob a perspectiva de Edward e não de Bella, que narra os eventos em primeira pessoa no primeiro título. Pelos olhos do vampiro, o público percebe que ele é inseguro e ansioso, e que sua conexão com Bella é bem diferente da que foi narrada no primeiro filme.

Onde assistir à Saga Crepúsculo no streaming?

Hoje, os cinco filmes da franquia — "Crepúsculo", "Lua Nova", "Eclipse", "Amanhecer - Parte 1" e "Amanhecer - Parte 2" — estão disponíveis para assistir em diferentes streamings de vídeo. São eles: Netflix, Prime Video, Globoplay, Star+, Lionsgate+, Paramount+, Claro TV+ e também em outras plataformas de aluguel, como o YouTube e Google Play.