Como usar a técnica de 'engolir o sapo' para ser mais produtivo no trabalho

A técnica de 'engolir o sapo', popularizada pelo autor Brian Tracy, é uma estratégia simples e eficaz para aumentar a produtividade no trabalho. A ideia central é começar o dia enfrentando a tarefa mais difícil ou menos agradável primeiro, garantindo que você faça progressos significativos nas suas metas antes que as distrações do dia assumam o controle. A seguir, exploramos como essa técnica pode transformar sua produtividade.

Promove o hábito de trabalho profundo

No ambiente de trabalho atual, as tarefas mais valiosas, como codificação, design, escrita, elaboração de estratégias e resolução de problemas, exigem um nível profundo de concentração. No entanto, segundo o especialista em produtividade Cal Newport, o ambiente moderno não é propício para esse tipo de "trabalho profundo". Somos constantemente interrompidos por e-mails, reuniões, mensagens de chat e solicitações de colegas, o que nos impede de focar nas tarefas de maior impacto.

A técnica de 'engolir o sapo' nos obriga a resistir a essas distrações — tanto externas (como interrupções de outras pessoas) quanto internas (como nossa própria tendência a procrastinar) — e priorizar as ações que realmente nos aproximam de nossos objetivos.

Garante que você defina sua própria agenda

Frequentemente, a primeira coisa que fazemos ao começar o dia de trabalho é verificar e-mails e mensagens. Isso nos coloca em um modo reativo — assim que começamos a responder, cedemos nosso tempo e atenção ao que outras pessoas querem ou precisam que façamos.

Esse tipo de priorização reativa pode rapidamente dominar seu dia de trabalho. Em contraste, a técnica de 'engolir o sapo' ajuda na gestão do tempo, pedindo que você coloque sua própria agenda em primeiro lugar, antes que outras solicitações entrem em cena para desviar seu foco.

Prepara você para vencer

É comum superestimarmos o que podemos fazer em um dia, o que muitas vezes nos faz sentir que estamos sempre atrasados e não conseguimos acompanhar. Quando nos sentimos mal, tendemos a evitar o que está nos causando desconforto, optando por atividades que melhoram nosso humor no momento (ou seja, procrastinação).

A técnica de 'engolir o sapo' nos força a focar em menos tarefas, mesmo sabendo que poderíamos fazer mais. Qualquer dia em que você 'engolir o sapo' é um dia produtivo. Segundo Brian Tracy, quando adotamos essa abordagem:

"Você começará, de forma inconsciente, a organizar sua vida de maneira a iniciar e concluir tarefas e projetos cada vez mais importantes. Você se tornará viciado, de maneira positiva, em sucesso e contribuição, ajudando você a 'engolir o sapo' da forma mais agradável possível."

Nos sentimos bem quando cumprimos as tarefas que nos propusemos a fazer, o que, por sua vez, facilita a continuidade dessas ações. Quando você experimenta uma vitória logo pela manhã, é mais provável que mantenha o impulso e a motivação ao longo do dia.

Aproveita ao máximo suas melhores horas de trabalho

Nem todas as horas de trabalho são igualmente produtivas. A primeira hora da manhã, quando sua energia e força de vontade estão em alta, é muito mais produtiva do que a hora após o almoço, quando a tendência é sentir-se sonolento.

A técnica de 'engolir o sapo' garante que você use suas melhores horas para realizar o trabalho mais mentalmente exigente e deixe as tarefas menos importantes para os momentos em que sua energia já está esgotada.

Simples e infinitamente flexível

Embora existam benefícios em métodos mais complexos de produtividade, como o Getting Things Done (GTD), mantê-los pode se tornar apenas mais uma tarefa na sua lista. A técnica de 'engolir o sapo' é simples, fácil de aplicar e requer poucos recursos de tempo ou mentais. Além disso, é quase universalmente aplicável. Independentemente do seu trabalho, metas ou circunstâncias, todos nós enfrentamos limitações de tempo e energia.

'Engolir o sapo' é uma maneira simples, mas eficaz, de garantir que você esteja avançando em algo significativo todos os dias.