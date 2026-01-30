Esporte

Espanyol x Alavés: veja horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

A partida, da 22ª rodada do Campeonato Espanhol, será realizada no estádio Cornellá-El Prat, em Barcelona

Espanyol x Alavés: confronto acontece às 17h (horário de Brasília) (Getty Images/Getty Images)

Espanyol x Alavés: confronto acontece às 17h (horário de Brasília) (Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14h57.

O Espanyol recebe o Alavés nesta sexta-feira, 30, às 17h (de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Onde assistir a Espanyol x Alavés

O duelo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium e pela TV: ESPN 4.

Que horas é o jogo Espanyol x Alavés?

Às 17h do horário de Brasília.

Situação das equipes no Campeonato Espanhol

O Espanyol chega embalado e ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos: são 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, além de 25 gols marcados e 25 sofridos.

Já o Alavés aparece em 15º lugar, com 22 pontos, após 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. A equipe visitante tem enfrentado dificuldades ofensivas: marcou 18 gols e sofreu 26, com saldo negativo de 8.

Acompanhe tudo sobre:FutebolEspanha

Mais de Esporte

Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Djokovic vence Sinner e avança à final do Australian Open com Alcaraz

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

Mais na Exame

Mundo

Governo dos EUA anuncia novas sanções a autoridades do Irã por repressão a protestos

Future of Money

Próximo presidente do Fed, Kevin Warsh já elogiou o bitcoin: 'Ativo importante'

Brasil

PSD quer 90 deputados e deve escolher candidato a presidente até 15 abril, diz Kassab

Carreira

Quer causar boa impressão? Essa pergunta simples pode mudar tudo, diz especialista de Stanford