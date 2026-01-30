Espanyol x Alavés: veja horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

O Espanyol recebe o Alavés nesta sexta-feira, 30, às 17h (de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Onde assistir a Espanyol x Alavés

O duelo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium e pela TV: ESPN 4.

Que horas é o jogo Espanyol x Alavés?

Às 17h do horário de Brasília.

Situação das equipes no Campeonato Espanhol

O Espanyol chega embalado e ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos: são 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, além de 25 gols marcados e 25 sofridos.

Já o Alavés aparece em 15º lugar, com 22 pontos, após 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. A equipe visitante tem enfrentado dificuldades ofensivas: marcou 18 gols e sofreu 26, com saldo negativo de 8.