A técnica em três passos que vai destravar seus prompts de IA de uma vez por todas

Com a ascensão meteórica da inteligência artificial no ambiente de trabalho, saber usar ferramentas como o ChatGPT vai além de uma curiosidade tecnológica — trata-se de uma habilidade profissional essencial. Para muitos, no entanto, os resultados ainda ficam aquém do esperado.

A diferença entre um comando que funciona e um que decepciona, segundo especialistas, está no processo.

A técnica “preparar, estimular, refinar” vem sendo ensinada por educadores como Jordan Wilson, fundador do podcast Everyday AI e professor na Universidade DePaul, nos Estados Unidos. Ao lado da consultora Denise Turley, ele mostra que prompts eficazes não nascem prontos, eles são construídos em diálogo com o modelo. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Passo 1: prepare o modelo antes de pedir qualquer coisa

O maior erro, segundo Wilson, é já começar com um pedido. Em vez disso, a orientação é “preparar” o modelo com informações básicas: contexto, objetivo, formato desejado e público-alvo. Só então vem o pedido em si.

Exemplo de prompt de preparação:

"Você é um assistente de comunicação. Estou criando uma apresentação para o conselho da empresa sobre nosso plano de expansão internacional. Preciso de sugestões de estrutura e mensagens-chave. Posso te passar mais informações, se necessário. Tudo bem para começarmos?"

Essa etapa permite que o modelo compreenda o cenário antes de gerar qualquer conteúdo. Funciona como um briefing claro e quem já trabalhou com criação sabe o quanto isso faz diferença no resultado final.

Etapa 2: estimule o modelo com um comando claro e estruturado

Só depois da preparação vem o pedido. E ele precisa ir além de frases vagas como “escreva um texto” ou “crie um slogan”. A recomendação de Denise Turley é incluir o máximo de instruções: quantidade, estilo, tom, canal, formato e chamada para ação.

Exemplo de prompt eficaz:

"Crie cinco versões de slogan para minha marca de cosméticos naturais voltados para mulheres de 30 a 45 anos. Use um tom leve e inspirador. O conteúdo será usado no Instagram e precisa terminar com uma frase de chamada para ação."

Quanto mais completo o estímulo, mais preciso o resultado. Afinal, a IA trabalha com padrões — quanto mais pistas ela recebe, melhor consegue acertar o tom.

Etapa 3: refine o que a IA te entrega — e continue o diálogo

Mesmo com boa preparação e comando claro, pode ser que o primeiro resultado não esteja 100% certo. O segredo está em seguir o processo, não encerrar ali.

O refinamento exige uma postura ativa: analise o que foi entregue, aponte o que funcionou e o que pode melhorar.

Exemplo de mensagem de refinamento:

"Gostei do segundo slogan. O tom está adequado, mas faltou um elemento emocional. Pode reescrever incluindo uma referência ao autocuidado e à autoestima?"

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Essa troca contínua transforma a IA em um verdadeiro copiloto criativo. Ela aprende com você — dentro daquela conversa — e entrega versões cada vez mais ajustadas às suas necessidades.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui