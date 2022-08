ZBRA Solutions anuncia rebranding com reforço de posicionamento no mercado

A ZBRA Solutions acaba de anunciar seu rebranding: a nova marca visa reforçar o posicionamento da empresa como expert no setor de tecnologia e um dos melhores lugares para se trabalhar. A apresentação aconteceu no dia 11 de agosto, durante o ZTalks Winter Edition, evento fechado aos colaboradores de todas as filiais (São Paulo, Recife, San Diego e Houston), que se reuniram na capital paulista e conferiram em primeira mão a novidade.

“Queremos explorar melhor a marca e o nosso potencial de negócios, mostrando ao mercado o que somos: uma empresa com mais de 17 anos de experiência”, declara Milton Terra, sócio-fundador da ZBRA.

<DES> CODIFICANDO O FUTURO_ é o novo posicionamento adotado e um dos diferenciais que a empresa passará a reforçar em sua comunicação. De acordo com Alexandre Cunha, também sócio-fundador da empresa, há um histórico interno que indica como a metodologia ágil, apoiada pela cultura e os valores promovidos pela companhia, colaboram para a assertividade das soluções propostas e das entregas.

"Entendemos o nível de comprometimento envolvido quando os nossos clientes estão investindo em um projeto. Compreendemos que antes do codificar, vem o decodificar. Ou melhor, o descodificar, sendo a identificação das reais necessidades e dores dos clientes que nos procuram, para a então oferta de uma solução personalizada e eficiente. Nós acreditamos que o desenvolvimento de software não precisa ser tão difícil”, afirma.

O reposicionamento de marca também servirá para expor as competências e diferenciais da empresa de forma mais clara, não apenas para a realização de novos negócios, mas também para atrair a atenção de talentos

“Hoje, nosso time está sem fronteiras. Por mais que tenhamos escritórios fixos em duas cidades brasileiras e nos Estados Unidos, estamos em expansão e buscamos por profissionais que queiram trabalhar em uma empresa que proporcione oportunidade de desenvolvimento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e, claro, diversão”, afirma Terra.

