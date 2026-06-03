Políticas públicas: quando uma coalizão é mais eficaz que uma associação

Toda empresa diz que ‘faz relações governamentais’. Mas, quando o tema aperta — tributação setorial, regulação de tecnologia, regras de crédito, publicidade, sustentabilidade — a pergunta que separa influência de frustração é outra: você está em uma associação… ou em uma coalizão capaz de ganhar um debate específico?

Associações empresariais são essenciais. Elas organizam o setor, mantêm canal institucional e reduzem custo de representação.

Só que elas têm um defeito estrutural quando o assunto é ‘issue de alto risco’: precisam representar interesses permanentes e, por isso, carregam divergências permanentes.

Em momentos críticos, isso vira lentidão, nota de consenso aguada e uma agenda que não coincide com o timing do processo legislativo.

A dinâmica das coalizões por tema

É aí que entra a lógica da coalizão. Coalizão não é ‘mais uma entidade’; é um arranjo temporário, desenhado para um objetivo claro, com métrica de sucesso e prazo.

Em vez de tentar conciliar o setor inteiro para sempre, a coalizão faz o inverso: escolhe o ponto de convergência agora — e ganha o debate agora.

Nos Estados Unidos, esse modelo é quase uma disciplina. Empresas que competem entre si se juntam quando o risco é comum: uma cláusula ruim em um projeto, uma regra administrativa que muda o jogo, uma narrativa pública que ameaça reputação.

A coalizão nasce com três perguntas simples: qual é a tese, qual é o público decisor, e qual é o ‘ask’ objetivo (um artigo a retirar, um prazo a incluir, uma exceção técnica a calibrar).

O custo da fragmentação no Brasil

O contraste com o Brasil é nítido. Aqui, com frequência, a empresa fica presa entre duas saídas ruins: ou ‘vai sozinha’ (e vira alvo fácil), ou espera a associação construir unanimidade (e chega atrasada).

Some a isso a fragmentação típica do ecossistema: confederações, federações, associações nacionais e setoriais disputando protagonismo e pauta — cada uma com seu calendário, seus patrocinadores e sua lógica de comunicação.

Esse desenho tem custo prático. Primeiro, custo de tempo: quando a pauta anda em semanas, a governança de consenso anda em meses.

Segundo, custo de narrativa: enquanto o regulador ou o relator avança com uma história simples (‘proteger o consumidor’, ‘combater abuso’, ‘garantir segurança’), o setor responde com um comunicado técnico e defensivo.

Terceiro, custo de resultado: a negociação vira ‘apagar incêndio’ na reta final, quando já restam poucas alavancas.

Clareza e estratégia de políticas públicas

Coalizões por tema resolvem parte disso porque permitem um tipo de clareza que associações, por desenho, raramente conseguem: um recorte de interesse comum e uma mensagem única.

Isso não é truque de marketing; é estratégia de políticas públicas. Relatores e equipes técnicas trabalham com restrição de tempo.

Eles respondem melhor a um interlocutor que chega com: (i) impacto quantificado, (ii) redação alternativa, (iii) apoio público verificável e (iv) compromisso de implementação.

Um bom exemplo de ‘issue coalition’ é quando setores diferentes se alinham por mecanismo regulatório, não por identidade setorial.

Pense em temas como proteção de dados, responsabilização de plataformas, regras de crédito, modelos de remuneração, tributos sobre cadeia digital, exigências de rotulagem, logística urbana.

A coalizão nasce do ponto em comum do enforcement e do custo de compliance — e não do CNAE.

No Brasil, isso é especialmente relevante porque muitos debates chegam ‘empacotados’ em projetos amplos.

Quando a empresa só entra pela associação tradicional, ela herda duas amarras: o pacote inteiro (mesmo que só um artigo seja o problema) e o rito interno para aprovar posição.

Coalizão permite atacar o ponto cirúrgico: ‘consertar o artigo X’, ‘incluir a salvaguarda Y’, ‘trocar a definição Z’.

As 5 regras para uma coalizão eficiente

Como transformar isso em método — sem virar guerra de egos? Eu uso cinco regras simples.

Primeiro: coalizão precisa de escopo e prazo. ‘Vamos nos unir contra esse projeto’ é vago; ‘vamos aprovar a emenda que cria período de adaptação de 18 meses’ é executável.

Segundo: governança mínima e rápida. Um comitê de decisão pequeno, um canal único de comunicação, e um pacote de mensagens e evidências controlado. Quanto mais gente ‘aprova texto’, mais fraca fica a tese.

Terceiro: divisão de papéis. Quem fala com técnico fala com técnico; quem fala com imprensa fala com imprensa; quem fala com parlamentar fala com parlamentar. Coalizão eficiente não coloca todo mundo em todas as reuniões.

Quarto: orçamento e compliance claros. Coalizão não pode ser ‘vaquinha informal’ nem ‘caixa-preta’. Transparência protege o grupo e evita que a pauta seja deslegitimada.

Quinto: saída honrosa. Coalizão não é casamento. Ela acaba quando o objetivo acaba — inclusive para que os mesmos players consigam se recombinar no próximo debate sem carregar ressentimentos.

O papel complementar das associações

E as associações, então, perdem relevância? Pelo contrário. Associações são a infraestrutura; coalizões são as forças-tarefa.

A associação ajuda a manter o relacionamento institucional e a agenda estruturante. A coalizão entra quando existe risco alto, janela curta e necessidade de uma mensagem única.

O ponto central é que o Brasil ainda trata coalizão como improviso — quando deveria tratar como competência.

Em um ambiente regulatório mais complexo, quem aprende a formar coalizões por tema não ‘burla’ a representação; profissionaliza a influência. E, no fim, influencia melhor com menos desgaste.

Se a sua empresa depende de previsibilidade regulatória, vale uma autocrítica: quando o próximo projeto crítico aparecer, você vai esperar a unanimidade — ou vai construir convergência suficiente para agir a tempo?