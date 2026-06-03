Bússola

Um conteúdo Bússola

Como o excesso de visibilidade pode prejudicar uma marca

Em um cenário digital saturado, a superexposição pode diluir sua mensagem. Descubra como transformar cliques e tráfego em conexão genuína

Por que aparecer em todo lugar pode tornar sua marca invisível (Summit Art Creations/Shutterstock)

Por que aparecer em todo lugar pode tornar sua marca invisível (Summit Art Creations/Shutterstock)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15h00.

Por André Carvalho*

Durante anos, crescer parecia depender de uma equação relativamente previsível: investir mais, aparecer mais e vender mais.

Essa lógica ainda tem algum valor, mas perdeu força em um ambiente no qual a exposição se tornou abundante. O desafio das marcas deixou de ser apenas conquistar espaço na tela e passou a ser ocupar espaço na memória.

Segundo a TIC Domicílios 2025, conduzida pelo Cetic.br, o Brasil chegou a 157 milhões de usuários de internet, o equivalente a 85% da população. Em um país amplamente conectado, aparecer deixou de ser exceção. Tornou-se o mínimo necessário para entrar na disputa.

O paradoxo da saturação digital

A consequência direta dessa democratização é a saturação. Empresas de todos os portes anunciam, publicam, impulsionam, produzem vídeos, newsletters, posts e campanhas em uma velocidade que o consumidor dificilmente consegue absorver.

O excesso de mensagens cria um paradoxo: quanto mais marcas tentam ser vistas, menos cada aparição isolada tende a significar. A visibilidade, sozinha, já não sustenta diferenciação.

Ela pode gerar clique, tráfego e até venda pontual, mas não garante lembrança, preferência ou vínculo. E é justamente nesse ponto que muitas empresas confundem presença com frequência.

A construção de relevância e conexão

Relevância se constrói quando a marca deixa de ser apenas mais uma mensagem no fluxo e passa a representar uma ideia clara para o público.

De acordo com a Kantar, marcas fortes se apoiam em três dimensões centrais: serem significativas, diferentes e salientes, ou seja, capazes de criar conexão, distinção e lembrança.

A própria Kantar destaca que essas percepções são formadas por experiências, interações e associações acumuladas ao longo do tempo. Isso mostra que presença não nasce de uma campanha isolada, mas de consistência estratégica. A marca relevante não precisa recomeçar sua história a cada nova ação, porque já acumulou significado.

Performance versus construção de marca

Em mercados pressionados por metas, a busca por performance costuma ganhar protagonismo. Campanhas de curto prazo podem gerar resultado imediato, mas, quando não estão conectadas a um posicionamento claro, tendem a produzir crescimento caro e instável.

O relatório Annual Marketing Report 2025, da Nielsen, aponta que 54% dos profissionais de marketing globais planejavam reduzir investimentos em mídia no ano, ao mesmo tempo em que a própria Nielsen reforça a importância de equilibrar objetivos de performance com presença de marca no longo prazo.

Em ciclos de incerteza, reduzir a construção de marca pode parecer eficiente, mas frequentemente apenas transfere o custo para o futuro.

O risco do volume sem direção

O risco do volume sem direção é transformar comunicação em ruído. Mais campanhas, mais conteúdos e mais investimento podem até aumentar a exposição, mas também podem diluir a identidade quando não existe uma narrativa central.

Uma marca que muda de mensagem a cada campanha, promete coisas diferentes a cada público e entrega experiências incoerentes em seus pontos de contato perde algo mais valioso do que alcance: perde nitidez.

A força de uma marca está na repetição inteligente de uma ideia, não na repetição mecânica de estímulos. Por isso, presença exige clareza de posicionamento, coerência na experiência entregue e disciplina para sustentar a mesma essência em canais diferentes.

O papel decisivo da lembrança e confiança

A era da presença não reduz a importância da visibilidade, apenas muda seu papel. Aparecer continua necessário, mas ser lembrado se tornou decisivo.

No mercado atual, cresce com mais solidez quem transforma comunicação em memória, confiança e preferência.

O levantamento BrandZ 2025, da Kantar, mostra que as 100 marcas globais mais valiosas atingiram US$ 10,7 trilhões em valor, reforçando que relevância também é um ativo econômico. Marcas que não constroem presença podem até continuar aparecendo, mas desaparecem gradualmente da mente do consumidor.

*André Carvalho é CEO e fundador da Tempus Inova, com mais de 20 anos de experiência em Comunicação, Marketing e P&D em empresas multinacionais.

 

Acompanhe tudo sobre:Marcas

Mais de Bússola

Políticas públicas: quando uma coalizão é mais eficaz que uma associação

Bússola & Cia: BH paga 26% acima do piso nacional e paralisação dos professores continua

Opinião: reforma tributária transformou a precificação em arma competitiva

Vale a pena vender uma empresa em 2026?

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Incorporadora mira influencers e faz prédios com área para produção de conteúdo

Tecnologia

Comissão Europeia propõe plano para garantir soberania tecnológica do bloco

Brasil

Governo prepara nova modalidade de crédito para motocicletas de trabalhadores de app, diz Casa Civil

Inteligência Artificial

Projetos de data centers para expansão da IA estão atrasados, diz JP Morgan