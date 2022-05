Youcom abre 30 pontos de coleta para reciclagem de roupa de algodão

Com foco em intensificar sua atuação ESG, a Youcom, marca de lifestyle jovem da Lojas Renner S.A, entrou para o time de parceiros do aplicativo Plataforma Circular Cotton Move. A rede de moda entra na lista de varejistas disponibilizando 30 pontos de coleta dentro de uma seleção de lojas físicas localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Goiás, Amazonas e Pernambuco.

A iniciativa sustentável tem o objetivo de incentivar a redução do desperdício têxtil e aumentar a escala da reciclagem de roupas de algodão no país, gerando novos produtos com fibras recicladas. A parceria da Youcom com a Cotton Move faz parte do Youcom Change, selo de moda responsável da marca que identifica todas as suas ações de sustentabilidade, em consonância aos movimentos de moda responsável e valores da Lojas Renner S.A.

“A Youcom é uma marca jovem e versátil, além de muito atenta às questões ambientais e sociais. Por isso, práticas de sustentabilidade são parte fundamental e acompanham a marca desde 2014, quando lançamos o projeto Jeans for Change. Esta parceria com a Cotton Move amplia nossas ações em prol de uma moda mais responsável”, afirma o diretor da Youcom, Claudio Barone. Em 2021, a rede implementou a coleta permanente de peças jeans em todas as suas lojas físicas, com o objetivo de dar um destino novo para as peças que os clientes não utilizam mais.

Quem baixar o aplicativo da Cotton Move pode consultar os pontos de descarte de peças de algodão (como jeans, sarja, malha e similares), em fim de ciclo de uso, por meio de um mapa com geolocalização, além de conferir conteúdos sobre economia circular. As fibras recuperadas serão utilizadas no desenvolvimento dos produtos que voltarão às lojas, sem a adição de fibras sintéticas, valorizando assim a reciclabilidade do algodão.

O aplicativo da Cotton Move está disponível para download nas lojas virtuais da Apple Store e Play Store, através do QR Code do projeto. A plataforma também é acessível pelo desktop.

