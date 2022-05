Unimed-Rio lança circuito de trilhas do projeto Mude 1 Hábito. Participe

Entre o mar e a montanha, o Rio de Janeiro está repleto de lugares e paisagens que são convites para curtir a vida ao ar livre. E se um passeio puder incluir também educação, sustentabilidade e, claro, uma mudança de hábito?

Esta é a proposta da Trilha Zen, projeto da Unimed-Rio em parceria com a Mude. A ideia é promover caminhadas/trekking em contato com a natureza, seguidas de um momento de meditação guiada. As trilhas farão parte do catálogo de atividades do projeto Mude 1 Hábito, que oferece aulas gratuitas de diversas modalidades em vários pontos da cidade.

Serão 16 oportunidades de estar em contato com a natureza em oito trajetos diferentes de trilhas. A primeira, dia 15 de maio, será no Parque Natural Municipal da Catacumba, na Lagoa. O grupo de 20 pessoas será composto por convidados e alunos do Mude 1 Hábito.

Os interessados deverão participar de desafios que a cada rodada terá um formato diferente. Para esta primeira trilha, os escolhidos foram os que realizaram o maior número de aulas do Mude 1 Hábito entre os dias 3 e 10 de maio.

O cronograma de trilhas vai se estender até março de 2023 e inclui, além do Parque da Catacumba, Pedra Bonita, Morro da Urca, Pico da Tijuca, Rio Morto até Parque da Prainha (mirante do Caeté), Travessia Floresta da Tijuca até o Parque da Cidade, Pico do Papagaio e Praias Selvagens – Pedra de Guaratiba até Grumari. A quantidade de participantes irá variar de acordo com cada destino.

“O Mude 1 Hábito tem o intuito de incentivar todas as pessoas a iniciar um movimento de prática de atividades físicas, aproveitando os espaços abertos e a beleza natural do Rio. Esse novo projeto, focado nas trilhas, é um exemplo disso”, afirma diz Mauro Madruga, superintendente de Mercado e Operações da Unimed-Rio.

Para participar do desafio, os interessados devem fazer as aulas do Mude 1 Hábito, que são gratuitas. Para se inscrever basta acessar o site.

