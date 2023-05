Transportadora digital leva 15,1 toneladas e cresce 41% em volume

A Motz, transportadora digital que trabalha com a jornada logística de caminhoneiros e embarcadores, registrou um crescimento de 41% no volume transportado em 2022, quando comparado com o ano anterior, totalizando mais de 15,1 milhões de toneladas. A empresa também apresentou um aumento de 63% na base de motoristas cadastrados, totalizando mais de 27,5 mil motoristas, e acumulou mais de 660 mil viagens no ano, 32% a mais do que o realizado em 2021. Fatores como o foco na expansão do time comercial e a conquista de novos clientes foram responsáveis por estimular uma expansão acelerada.

Para 2023, a expectativa é ampliar a empresa como um todo de 20% a 30%. "Queremos dar sequência à nossa estratégia de aumentar a capilaridade do portfólio, com o objetivo de atender uma linha ainda maior de produtos para diversos tipos de embarcadores”, diz André Pimenta, CEO da Motz.

Como funciona a plataforma para caminhoneiros?

A Motz foi criada em 2020 pela Votorantim Cimentos para realizar o transporte de cargas de fornecedores da companhia até suas fábricas. No entanto, os conteúdos se diversificaram e hoje, a empresa atende diversos setores e transporta variados tipos de produtos. No agronegócio, a Motz carrega milho, soja, farelos, feijão, fertilizantes, calcário, entre outros. Já para as indústrias, a empresa transporta materiais de construção (blocos de concreto, cimento, argamassas, cales, rejuntes, etc), minérios e também matérias primas como gesso, areia, bauxita, coque de petróleo e clínquer.

Com gestão independente e autonomia administrativa, a transportadora digital centraliza a gestão do relacionamento com os caminhoneiros e caminhoneiras por meio da sua plataforma digital, facilitando desde a seleção dos profissionais, até a administração dos contratos, com mais segurança e solidez, tanto para os embarcadores quanto para os profissionais autônomos.

Na prática, o motorista busca a carga que mais faz sentido, de forma rápida e rotativa, com 100% de transparência com relação aos valores do frete. Desta forma, a Motz é responsável pelo transporte das cargas do começo ao fim, monitorando e acompanhando todo o processo. “Quando tomamos a decisão de abrir para o mercado, em 2022, tínhamos apenas um cliente, que era a Votorantim Cimentos, e 20 funcionários. Em um ano, saltamos para mais de 130 clientes e 100 colaboradores dentro da organização”, afirma Pimenta.

Presente em mais de 100 pontos de expedição, a empresa atua construindo um ecossistema voltado para a valorização do motorista autônomo, com programas e parcerias voltados para estes profissionais, desde benefícios no meio da saúde, até descontos na compra de pneus e uso de serviços rodoviários.

