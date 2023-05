Chai Caroni: Como ser produtiva sem carregar o mundo nas costas?

Por Chai Carioni*

Eu me tornei líder do movimento Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas despretensiosamente, porque ao longo da minha carreira aprendi a gerenciar oportunidades. E você, assim como eu, sabe o quanto de acesso (conhecimento, pessoas, ideias e outras coisas) temos.

Eu já fui workaholic, apaixonada por viver cheia de compromissos e funções, mas após a maternidade e uma depressão pós-parto da qual eu não reconheci, piorei e me tornei uma executiva de alta performance. Talvez como uma grande fuga, eu mergulhei no trabalho e, quando a “ficha caiu”, não estava feliz em nenhum dos meus papéis. Foi então, em meio a uma crise de choro, que me sentei no chão do meu quarto e percebi que estava tudo errado e precisava prestar atenção no que eu estava sentindo – que de certa forma eu precisaria sair do automático (status, poder, estabilidade, segurança, tudo isso estava aqui neste lugar) – e ampliar minhas opções.

Senti um chamado para desacelerar, disse sim para uma grande e glamourosa aventura: viver um ano sabático com marido e filho pequeno (na época com dois anos, apenas) longe de casa, longe de todos, coisa que nunca tinha experimentado. Descer do salto, voltar a estudar e ficar sem salário. Precisar vender meu carro e arriscar viver em outro país foi corajoso.

Não foi fácil, mas posso dizer que foi poderoso! Depois de adultos, criar coragem para recomeçar, sem garantias que daria certo... Porém sempre dará certo se você encontrar a sua verdade.

Depois desta vivência, voltei ao trabalho diferente, menos apaixonada pela empresa e mais apaixonada pelas possibilidades da vida. Juntei isso tudo a um bom processo de coaching e um pouco de terapia para tomar as melhores decisões da minha vida: ter mais um filho e empreender.

Eu compartilho de cinco passos para quem precisa tomar decisões importantes na vida:

1. clareza

Seja consciente do que não quer para você. Aqui está a luz de muitas coisas que ainda nos seguram no lugar comum.

2. plano

Descubra de forma racional o que precisa para realizar o que deseja. Faça a gestão dos recursos que você dispõe, como tempo, dinheiro, conhecimento, pessoas e energia.

3. comunicação

A maneira como você comunicará aquilo que deseja para atingir seus objetivos fará total diferença na forma como as pessoas irão apoiá-lo (ou não). Peça opinião para mentores e pessoas diretamente ligadas à sua vida.

4. ação

Comece a fazer acontecer, uma ação de cada vez, uma visão determinada do que irá aproximar você de seus objetivos.

5. celebração

Aprenda a comemorar cada pequena vitória. Cada pequeno aprendizado. Cada etapa vivida.

Ainda como empreendedora, senti o impacto de trabalhar demais e quase deixei a exaustão virar Síndrome de Burnout. Ouvi minha alma e decidi desacelerar mais uma vez. Desta vez, investi quase 15 anos de economia em um ano dedicada a realizar meu maior sonho profissional: tornar-me uma escritora.

O livro só não foi publicado, como se tornou um dos mais vendidos no Brasil e deu início a um movimento em que mulheres no mundo todo se reconhecem, a ponto de hoje existir uma “tribo”, que ousam, inclusive, tatuar a marca do Guerreiras na própria pele.

Um dos pilares deste nosso movimento é a verdade. Para falar a verdade sobre dizer para a produtividade, sem continuar carregando o mundo nas costas eu quero contar uma breve história para você...

Afinal…

Mentiram para nós!!!

Era uma vez uma menina rebelde que ouviu de seus pais que poderia ser o que quisesse, desde que fosse “a melhor” naquilo que escolhesse ser.

Essa mesma menina cresceu livre e dona de si, com a clareza de que “querer é poder”. Mais que isso, ela se sentiu extremamente desafiada a fazer a diferença por onde passasse, afinal, se tinha o poder da escolha, deveria ser a melhor. Então, para ela, isso significava que era possível realizar tudo e mais um pouco.

Eu conheço essa menina de alta performance, que se tornou uma mulher adulta, super prestativa e que há pouco descobriu que foi traída.

A mentira não está no trecho “você pode tudo”. A mentira está em “como” você pode ter e ser tudo!!!

E é exatamente neste ponto, no “como” fazemos as coisas, no “como” reagimos às coisas, no “como” acreditamos ser o jeito de realizar as coisas que faz com que fique pesado os papéis que vamos acumulando ao longo das nossas maiores e melhores conquistas:

Papéis como filha, aluna, mãe, mentora, líder, mulher…

Ser produtiva ou ser uma eterna super-ocupada é uma escolha minha, mas o impacto é do mundo ao meu redor.

Nossa correria influencia diretamente as nossas relações.

Ser produtiva sem carregar o mundo nas costas é uma escolha difícil, apesar de simples. Viver nesta rota de abraçar causas, ajudar e cuidar dos outros, correr atrás de sermos as melhores, superar desafios pelo fato de que lutamos por essa posição há anos nos coloca muitas vezes na linha mental do tempo como esse:

Eu quero, eu posso, eu faço, eu sofro e logo eu desisto…

Então, deixa-me te dizer duas coisas: Não desista! Descanse!

A fórmula mágica não existe, o curso perfeito de produtividade não foi gravado ainda, o método de organização que salva vidas está para nascer, o que é verdade absoluta está em pausar no meio do caos interno e começar a dizer sim para si mesma, mesmo que este “sim” recalcule todas as rotas escolhidas até hoje.

Toda vez que digo sim para uma breve PAUSA, como a jornada da minha vida profissional, que contei acima, eu mergulho no meu mundo interno, escuto minha voz potente de mulher, resgato meus valores poderosos e desperto a guerreira protagonista que nasceu para ter os melhores resultados sem carregar o mundo nas costas: aqui sim eu me torno a melhor versão de mim que posso ser neste momento.

Digo que o segredo está em investir no autoconhecimento. E finalizo com sete dicas:

Descubra o que você faz bem sem grandes esforços e encontre um caminho sem ficar presa ao mito de viver de Propósito; Não se compare com os outros, você é sua maior referência, mesmo assim seja gentil consigo mesma; Permita-se uma PAUSA! A melhor técnica de produtividade é desfocar para focar; Encontre a PAZ e silencie o ego para escutar a alma; Faça PIX, afinal liberdade financeira é uma mente abundante; Suba no PALCO e inspire outras pessoas ao seu redor; Diga sim para SI MESMA quantas vezes forem necessárias.

Eu convido você a experimentar a tal da produtividade com essência, de um jeito único e aí sim, mágico.

*Chai Carioni é sócia-fundadora da Impacto Desenvolvimento Humano, palestrante, empresária e autora do best seller “Guerreiras dizem sim para si mesmas” e do livro box “O poder dos arquétipos”

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Qual o segredo da modelagem de negócios digitais em um mundo de incerteza?

5 livros para desenvolver 5 habilidades mais buscadas no trabalho até 2025

RH e o futuro do trabalho: quais as tendências para os próximos dez anos?