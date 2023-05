Braza Bank se torna o maior banco exclusivo de câmbio do Brasil

Foi divulgado, no último dia 10, o ranking de câmbio contratado do Banco Central do Brasil (Bacen) – um relatório com informações sobre a quantidade e o valor dos registros de operações de câmbio das instituições, separados por categorias, e ordenado por volume de dólares. No estudo com as movimentações de abril, o Braza Bank se consolidou como o maior banco exclusivo de câmbio do Brasil em volume de dólares, estando à frente na tabela de outras operadoras da mesma categoria, registrando 11 mil operações e transacionando US$ 2,4 bilhões no mês. Já no comparativo entre todas as entidades que fazem câmbio, entre serviços de outras naturezas, ocupou a 23ª posição entre mais de 160 organizações, o que corresponde a superar aproximadamente 85% do mercado e ser um dos 15% melhores.

Embora o Braza Bank esteja se apresentando ao mercado agora com seu novo nome — após um rebranding —, sua história não é recente. O banco fechou 2022 no top 20 de transações cambiais, dentre as mais de 160 instituições financeiras que operam câmbio no Brasil. Ao todo, registrou mais de 150 mil operações, que somaram US$ 17 bilhões, colocando-o entre os 10% do setor que mais transacionaram, junto a bancos renomados do país.

“A gente vem crescendo no número geral de todas as operações, atendendo todas as demandas dos clientes, garantindo melhor liquidez com o melhor preço possível. Então, enxergo que esse movimento está em linha com a nossa proposta de oferecer os melhores serviços ao mundo, sobretudo aos brasileiros. Acho que conseguimos isso graças à capilaridade que temos no mercado de interbancário, entre outros fatores”, diz Bruno Perottoni, diretor de tesouraria do Braza Bank.

O que o banco de câmbio oferece?

O Braza está inserido no grupo de bancos que mais fazem transações cambiais no setor interbancário, prestando serviço para mais de 65 instituições no Brasil e no exterior. Segundo os executivos da organização, ser parte de um ecossistema completo em soluções financeiras cross-border também colabora com o posicionamento entre os tops of mind do mercado. Para eles, esse é o diferencial para ser um dos principais formadores de preço do mercado, ganhando poder de negociação para oferecer custos mais atrativos aos clientes e, assim, crescer em popularidade e aumentar os volumes movimentados.

A consolidação dos serviços vem chamando a atenção para detalhes da operação e justificando o melhor Valor Efetivo Total (VET) do Brasil mantido pela entidade e comprovado em diversos cenários. "Prezamos por um atendimento ágil e especializado nos contratos de câmbio e swift, custos competitivos e onboarding facilitado. Tudo isso garante dinamismo e maior segurança para as operações de nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, bem como para os correspondentes cambiais. Ou seja, nós conseguimos conquistar o público ao entender e sanar as dores dos brasileiros na busca por soluções financeiras globais de excelência", afirma Marcelo Cursino, que é gerente de estratégia comercial do Braza Bank.

