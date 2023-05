Constanta vira maior empresa de Internet das Coisas da América Latina

O Grupo Constanta tornou-se a maior empresa de Internet das Coisas (IoT) da América Latina com a aquisição da Laager. O investimento na fusão será de R$ 150 milhões para desenvolver produtos e softwares, com o objetivo de permitir maior controle de dispositivos e equipamentos inteligentes.

O Grupo Constanta é referência no mercado de fabricação de aparelhos eletrônicos no Brasil desde 1952. Ao adquirir a Laager, empresa modelo no desenvolvimento e soluções em IoT, a companhia vai agora apostar na criação de ferramentas que aumentam ganhos operacionais para os clientes.

A negociação foi intermediada pela Naia Capital e o plano de investimentos, para cinco anos, será executado pelos sócios da Constanta e da Laager, que agora integram o quadro societário da holding do grupo (CGT), além de desempenhar funções estratégicas na operação.

“Vamos aprimorar ainda mais nossas ofertas ao mercado para nos tornarmos referência também em soluções de Internet das Coisas, a partir de um grande portfólio de produtos e plataformas de gestão. O Grupo Constanta tem como suporte também um instituto de pesquisa formado por doutores, mestres e engenheiros com grandes competências técnicas para atender às mais diversas demandas do mercado”, diz o CEO da Constanta, Roberval Tavares.

A Internet das Coisas é um conceito que incorpora objetos físicos a sensores, softwares e outras tecnologias para possibilitar a conexão e a troca de dados com outros dispositivos e sistemas por redes de comunicação LPWAN (Low Power Wide Area Network), tecnologia que utiliza radiofrequência para envio e recebimento de dados a longo alcance. Com uma equipe altamente qualificada, o Grupo Constanta já atende ao mercado de IoT com manufatura de eletrônicos e com sua startup de gestão energética, a Connexa, além de outros segmentos, como o automotivo, energia, advertising, automação comercial, defesa aeroespacial, saúde, telecomunicações e agronegócio.

A Laager, que há 12 anos cria ferramentas remotas, automatizadas e econômicas para permitir a gestão e o controle individual de água, gás e energia em imóveis residenciais, comerciais e em companhias de saneamento no Brasil e na América Latina, utiliza do conceito de IoT para o desenvolvimento de soluções que vão desde a fabricação de equipamentos até plataformas web completas para gestão de dados, serviços de campo e atendimento ao cliente.

“Atualmente, temos instalados milhares de dispositivos IoT para telemetria de água e gás no Brasil e exterior. E agora, fazendo parte do Grupo Constanta, vamos ampliar nossos projetos com novas soluções”, diz o CEO da Laager, Felipe Duque Estrada.

Adquirindo o portfólio da Laager, o Grupo Constanta, que é formado também por outras empresas do mercado de IoT e de pecuária de corte, agora aprimora suas soluções em Internet das Coisas e outras tecnologias como 5G, home automation e inteligência artificial. A junção de expertises possibilita a expansão do grupo não só no Brasil, mas também na América Latina.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Qual o segredo da modelagem de negócios digitais em um mundo de incerteza?

5 livros para desenvolver 5 habilidades mais buscadas no trabalho até 2025

RH e o futuro do trabalho: quais as tendências para os próximos dez anos?