TikTok vira ferramenta poderosa de marketing

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Até no Rock in Rio, o TikTok está! Não é à toa que a plataforma é reconhecida por mudar o cenário da música para melhor, dando suporte para artistas e voz a tantos criadores que têm a possibilidade de encontrar espaço e público no aplicativo.

Em um dos maiores eventos de música do mundo, se não o maior, o TikTok marca presença como patrocinador de conteúdo e toma a maioria dos espaços de ativação.

Não há como negar a expansão do aplicativo. Se antes os vídeos com danças, produzidos por adolescentes, eram o carro-chefe da rede social, hoje, até o ex-primeiro-ministro italiano, que quer voltar ao senado, Silvio Berlusconi, aderiu à mídia e estreou de terno e gravata prometendo brincar com seu público e falar sobre atualidades.

O crescimento da rede social é impressionante.

Crianças, jovens, adultos e idosos estão lá, seja vendo ou participando dos conteúdos. Tem para todas as idades, gostos e necessidades.

Há tempos ela deixou de ser uma plataforma simples, tornando-se uma ferramenta potente de vendas.

Para além de promover a socialização entre usuários, criadores e marcas, o TikTok se tornou um impulsionador de marcas.

Todos os espectadores são potenciais leads e clientes.

O importante é a criatividade e o poder de previsão de tendências.

TikTok é pura vanguarda.

O que o torna tão atraente é a explosão democrática de vídeos onde tudo é possível.

De um minuto ao outro, um simples teste de produto ganha a atenção de milhões de pessoas, e viraliza.

O timming do negócio é que não pode ser perdido. A rede é um relógio que gira mais rápido do que o normal. Tudo pode parecer fugaz e o tempo corre com muito mais dinâmica.

Para qualquer ação bem-sucedida, na imensa maioria das vezes, há uma boa estratégia por trás.

A tarefa não é fácil na plataforma, pois requer um acompanhamento contínuo da contemporaneidade, tão transitória no mundo moderno.

É o que fez o historiador Thiago Gomide que, com seu celular, passou a produzir vídeos no aplicativo, sobre a história do Brasil, filmados direto dos locais onde importantes eventos ocorreram.

A fórmula deu certo e chegou à televisão, no programa Aqui Tem História, do History.

Sair do lugar comum e uma certa ousadia são ingredientes fundamentais para estar bem posicionado no TikTok.

O time de marketing tem que conhecer a rede e se aprofundar, consumindo conteúdos que viralizam a cada minuto.

A última cartada deles foi anunciar testes de anúncios de compras e a hashtag #TikTokMadeMeBuy, um impulsionador de vendas para pequenas e médias empresas.

O formato da rede chinesa inspirou outras plataformas, com propostas parecidas, a engajar seu público e oferecer mais diferenciais para acirrar a concorrência que ainda é muito fraca.

É o caso da Kwai, mais um aplicativo de compartilhamento de vídeos, que terá uma janela de “Poliana Moça”, novela do SBT, onde os espectadores poderão acompanhar a trama desde outro ângulo.

O também concorrente YouTube Shorts está firmando sua marca d’água para estabelecer seu lugar nesse nicho que tende a arrematar ainda muitos usuários.

Já deu para perceber que o radar TikTok está mais do que ligado.

O de todos nós que trabalhamos com marketing também tem que estar.

Para entrar nessa corrida, o segredo é entender que é fundamental conhecer os conteúdos lá postados, compreender o que está fazendo sucesso no momento e perceber que simplicidade e rapidez são armas potentes nesse jogo estratégico que deve contar com detalhes que fazem toda a diferença.

Se você já passou algum tempo no aplicativo, sabe que um vídeo de uma receita pode ser feito de várias maneiras. O que torna um mais visto que o outro é a composição de detalhes, seja som, ângulo e até uma pitada de humor.

Fato é que estar no TikTok, para a maioria das marcas, pode fazer uma grande diferença.

Onde o público está, é preciso estar, mas antes de entrar, lembre-se:

inspiração é diferente de cópia e a ferramenta mais precisa dos últimos tempos, o TikTok, certamente não vai deixar passar um conteúdo não autoral, pouco inspiracional.

Mãos à obra que o tempo corre!

Leia mais:

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também