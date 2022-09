Rock in Rio: Gerdau leva experiências imersivas de reciclagem para edição

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, preparou uma série de ações de engajamento e interação com o público que irá visitar o Rock in Rio Brasil 2022, que começou na última sexta-feira, 2 de setembro. Parceria do festival na categoria “O Aço oficial do Rock in Rio” e fornecedora de aço da cenografia do Palco Mundo do Rock in Rio Brasil 2022, o maior de todas as edições, a escolha da Gerdau levou em conta aspectos de sustentabilidade e inovação.

Quem acompanhar os shows no icônico Palco Mundo vai se deparar com uma estrutura de 30 metros de altura, similar a um prédio de dez andares, 200 toneladas de aço, volume suficiente para a fabricação de 200 carros, e 104 metros de largura, equivalente a duas piscinas olímpicas. Além disso, em telões espalhados pela Cidade do Rock também será possível acompanhar filmes publicitários sobre a concepção do projeto.

O maior Palco Mundo da história é um dos motes para as ações de marca que a Gerdau vai ativar durante a edição 2022. Construído para reforçar importantes conceitos de inovação, sustentabilidade, circularidade, inclusão e compromisso com o futuro, a estrutura é parte importante do novo posicionamento da Gerdau.

“A Gerdau é uma indústria B2B, que vende um produto essencial, mas que para nós é B2P (Business to People). Queremos conectar a empresa com a sociedade em geral, consolidando nossa marca como uma brand love da indústria brasileira. E o Rock in Rio é um passo relevante e estratégico nessa jornada” declara Pedro Torres, líder global de Comunicação e Marca Corporativa da Gerdau.

Serão várias ativações, em dois espaços criados para interação do público com as temáticas do Palco Mundo e da reciclagem. Quem visitar o estande principal, localizado no gramado com vista para os Palcos Sunset e Mundo, vai encontrar uma réplica em aço do Palco Mundo, com dois metros de altura — um mockup do palco para cliques super especiais — e uma máquina de reciclagem (semelhante àquelas famosas máquinas para “pegar ursinhos”, só que com brindes Gerdau).

Mas a grande atração é uma ação na qual o público simula uma banda de rock se apresentando e, depois receberá por e-mail, um vídeo editado da experiência. Esse registro poderá ser reproduzido nas redes sociais, viralizando a mensagem sobre o aço reciclado para além do Rock in Rio.

Na área vip, a Gerdau reproduziu as mesmas ações e conteúdos especiais. Quem participar das ativações ganhará réplicas em aço do Palco Mundo em formato de pingente.

“Nosso objetivo é promover, por meio de todas essas ações, uma grande reflexão sobre a importância da economia circular para um mundo melhor. Como maior recicladora de sucata da América Latina, estamos buscando, em cada ação, mostrar a importância de cada um fazer a sua parte para termos um planeta preservado para as próximas gerações”, diz Pedro.

A cantora Ivete Sangalo, parceria da empresa e embaixadora do concurso musical “Gerdau, me leva pro Rio”, que promoveu talentos do cenário independente nas regiões onde a Gerdau produz aço, será também uma importante disseminadora de mensagens sobre reciclagem, usando suas redes sociais para promover conteúdos especiais com a marca.

Nas ativações de mídia out of home (OOH), a aposta está em ações em aeroportos, fazendo o público que vai ou chega ao Rio de Janeiro já entrar no clima, com espaços especiais da marca que valorizam a música e a sustentabilidade. As ações acontecem nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Confins (Belo Horizonte), Porto Alegre e Santos Dumont (Rio de Janeiro) — neste último, haverá uma réplica do Palco Mundo para fotos.

Na TV, a Gerdau terá filmes publicitários veiculados nas principais emissoras de TV aberta (Globo, SBT, Band), além de canais por assinatura de jornalismo, esportes e entretenimento, como CNN Brasil, Multishow, SporTV e ESPN, bem como nas rádios CBN, do grupo Globo, e emissoras regionais de Minas Gerais.

Nas redes sociais, os canais da empresa já têm uma agenda repleta de posts com imagens, vídeos e registros de todo o preparo para o festival no Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, TikTok e Twitter — e vai seguir assim durante o evento. A Gerdau é a produtora de aço com a maior base global de seguidores: são mais de dois milhões nas redes proprietárias.

As ativações durante o festival se encerram no último dia de shows, 11 de setembro, com a apresentação das bandas vencedoras do concurso musical “Gerdau me leva pro Rio”. O Gerdau Lounge recebe um pocket show com as bandas Arquelano, de Maracanaú (CE); Radioativa, do Rio de Janeiro (RJ), e Tria Arás, de Divinópolis (MG). Depois de se apresentar no Palco Mundo, Ivete Sangalo volta ao espaço Gerdau para entregar o troféu Disco de Aço para os músicos, que também receberão consultoria artística do Estúdio Bravo, liderado por Rodolfo Simor, produtor musical indicado ao Grammy Latino, referência no mercado de música.

