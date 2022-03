Raízs cresce 200% em 2021 e alcança marca de 40 mil clientes

A procura por alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos cresce a cada dia. A Raízs, supermercado online de orgânicos e saudáveis, que valoriza o pequeno produtor, acompanha a tendência e vem, ano a ano, registrando números expressivos. Em 2021, a empresa registrou crescimento de 200% em relação a 2020, que já havia sido um marco para a foodtech. Além disso, alcançou a marca de 40 mil clientes em sua base, seja em pedidos avulsos ou assinatura de cestas.

“Nós tivemos um ano de crescimento muito agressivo, com mais de duas mil e quinhentas opções de produtos. Também criamos nossa própria marca, com a linha a granel e FLVs higienizados, para oferecer mais praticidade aos nossos clientes”, afirma o CEO e fundador da Raízs, Tomás Abrahão.

Segundo ele, a alimentação é uma das formas de fortalecer o sistema imunológico, e depois da pandemia, as pessoas querem continuar cuidando do que comem, e sabendo aquilo que consomem fica mais fácil.

E essa percepção do especialista é exemplificada também por dados. De acordo com recorte local do EY Future Consumer Index 2021, a principal mudança nos hábitos dos brasileiros durante a pandemia, entre junho de 2020 e o início de 2021, está ligada à alimentação. Ao todo, 94% dos entrevistados afirmaram ter mudado a forma como se alimentam e 89% dizem ter passado a consumir mais ou a mesma quantidade de alimentos frescos.

Já para 77% dos participantes da pesquisa houve ainda uma mudança na maneira como compram comida ou cozinham, já que as refeições em casa se tornaram mais comuns, fazendo crescer a demanda por serviços de delivery, drive-thru e take away.

Com isso, outro marco importante do ano passado foi a conquista de mais um perfil de cliente: os jovens. “Foi uma grande surpresa para nós ver que os mais novos também estão querendo cuidar da saúde. É um público que gosta da facilidade de comprar os produtos a um clique, sem enfrentar filas de supermercado”, diz Abrahão.

A Raízs, que iniciou 2021 com um time de 90 colaboradores, agora conta com 200 pessoas na equipe, número que deve crescer nos próximos meses. Além disso, a foodtech participa de ações como o “Contrate Grávidas”, que busca inserir e dar estabilidade para futuras mães no mercado de trabalho.

“Nós esperamos continuar crescendo e impactando cada vez mais clientes e agricultores, para então cumprir o nosso principal papel que é transformar ainda mais a cadeia de alimentos”, declara o CEO da Raízs.

