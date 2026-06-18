Transformação digital no setor elétrico ganha aporte de R$ 170 mi

O Grupo Equatorial anunciou a primeira etapa do projeto Quantum, para implementação de tecnologias de smart grid, nos municípios de Barreirinhas (MA) e Canaã dos Carajás (PA). Com sensores e comunicação bidirecional, as redes inteligentes permitem monitorar, gerenciar e otimizar o fluxo de eletricidade desde a usina geradora até o consumidor, melhorando a eficiência e qualidade no fornecimento de energia.

O investimento ultrapassa R$ 170 milhões, nos dois municípios.

Foco em Supervisão e Gestão Estruturada

Na fase piloto, estão previstas ações como a troca de medidores e a implantação de sensores para monitoramento remoto da rede, ampliando a capacidade de supervisão em tempo real, a eficiência na gestão da distribuição e a agilidade na resposta a ocorrências.

O objetivo é conectar sistemas e soluções digitais de forma estruturada, apoiando a tomada de decisões e fortalecendo a capacidade de resposta das equipes em diferentes frentes de atuação.

Transformação e Otimização de Processos

“Mais do que uma iniciativa tecnológica, o projeto Quantum representa uma transformação estrutural na forma como pensamos, conectamos e executamos nossas operações. Estamos promovendo uma integração entre soluções, processos e equipes, com foco em gerar mais eficiência, agilidade e qualidade na prestação de serviços à sociedade.

Em um setor cada vez mais dinâmico e desafiador, ter processos mais estruturados e inteligentes é fundamental para ampliar nossa capacidade de resposta, garantir conformidade regulatória e acelerar entregas com mais eficiência”, afirma Maurício Velloso, diretor de Clientes, Inovação e Serviços do Grupo Equatorial.

Para o executivo, mais do que uma evolução tecnológica, o Quantum representa uma mudança estrutural na forma como o Grupo Equatorial conduz os processos internos e externos.

“A iniciativa abrange desde ajustes operacionais pontuais até transformações mais amplas, promovendo maior integração entre áreas, otimização de fluxos e ganhos consistentes de produtividade. Com isso, o projeto fortalece o desenvolvimento de soluções internas mais coordenadas, permitindo que as equipes atuem de forma integrada na definição das melhores estratégias para desafios operacionais, logísticos e regulatórios”, aponta.

Inovação e Impacto a Longo Prazo

Os testes de soluções e aprimoramento de modelos operacionais implementados em Barreirinhas e Canaã dos Carajás poderão ser replicados futuramente em outras regiões atendidas pela companhia.

A expectativa é que, ao longo dos próximos 10 anos, a iniciativa impacte todos os clientes atendidos, consolidando uma operação cada vez mais digital, integrada e eficiente.