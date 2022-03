Best before: muito além do prazo validade

Por Márcio de Freitas*

A Abras realiza nesta quinta-feira, 24, mais um desdobramento do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento realizado em 2021, que discute propostas para o setor supermercadista. A política do “Best Before” deve ganhar mais atenção à efetiva implementação da política que visa reduzir o desperdício de alimentos no país. De acordo com dados da ONU, o Brasil desperdiça 60 quilos de alimentos por pessoa ao ano. O conceito do “Best Before”, praticado na União Européia, Reino Unido, EUA e Canadá, indica que a data de validade expirada do alimento não significa que o produto não esteja mais adequado para consumo, mas é necessário uma análise sensorial, que pode ser realizada pelo próprio consumidor antes de ser ingerido, como observar, cheirar e provar. Para Rodrigo Segurado, vice-presidente de Ativos Setoriais da Abras, o “Best Before” deve ser adotado desde que ligado a rígidos programas de qualidade e às melhores práticas na fabricação.

Celular seguro

O número de roubo de celulares teve um crescimento significativo na capital paulista. O aumento foi de 13,1% de 2021, em relação a 2019 e 4,5% entre 2019 e 2020 (dados da SSP-SP). A contratação de seguros para celular segue o mesmo ritmo. De acordo com dados da insurtech Ciclic, da BB Seguros, de janeiro a março de 2022, as vendas do Seguro Celular Ciclic dobraram em relação ao mesmo período de 2021. Na empresa do total de cotações realizadas 62,24% são para iPhone, 21,20% Samsung, 8,39% Motorola, 6,39% Xiaomi e apenas 1,79% são oriundas de outras marcas.

Renováveis

A EDP Renováveis, quarto maior produtor mundial de energia renovável, investiu cerca de R$ 13 milhões em projetos sociais nos últimos cinco anos no Brasil. E beneficiou mais de 20 mil habitantes das localidades próximas aos seus empreendimentos localizados nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Diversidade

A Fesa Group criou uma célula de negócio focada na promoção da diversidade e inclusão (D&I), pioneira entre as maiores consultorias presentes no país. “O Brasil é um dos países mais diversos do mundo e o cenário corporativo tem que ser um reflexo da nossa sociedade. É preciso buscar a representatividade desses grupos nos ambientes corporativos e isso somente acontecerá com o entendimento e a prática da diversidade e inclusão em altos cargos executivos e nos Conselhos de Administração”, explica Jaime Caetano de Almeida, diretor e sócio da Fesa Group, que será o responsável por liderar a iniciativa.

ACRJ

A Associação Comercial do Rio de Janeiro, sob comando de José Antonio do Nascimento Brito, está realizando uma série de eventos de impacto. Encontro com os secretários de Estado Vinícius Farah (Desenvolvimento Econômico) e Nelson Rocha (Fazenda), além do presidente da Alerj, André Ceciliano, delimitou plano de ações para colaborar na modernização do Estado do Rio. No próximo dia 30, a ACRJ se reúne no Hotel Fairmont com a empresária Luiza Trajano e mais 200 convidados para encerrar as comemorações do Mês da Mulher.

Reconhecimento

A Gocil foi reconhecida na 2ª Pesquisa Excelência em Gestão de Pessoas do grupo Gestão RH pelo seu trabalho com seus mais de 20 mil colaboradores, que atuam em 14 estados do Brasil. A avaliação visa identificar as empresas com melhor ICH (Índice de Investimento em Capital Humano). A companhia foi analisada por quatro pilares: Saúde Psicológica dos Funcionários, Cidadania Corporativa, Desenvolvimento Humano e Organizacional e Práticas em Gestão de Pessoas.

Segurança no trabalho

A Andrade Gutierrez (AG) encerrou 2021 sem acidentes de trabalho graves ou fatais. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), a Construção Civil é um dos setores que mais registram acidentes de trabalho no país (446.844 em 2020, com 5,8% só na construção civil), sendo o primeiro em incapacidade permanente e o segundo em número de óbitos. Com mais de 28 milhões de homens-hora trabalhados no ano e 12.697 colaboradores em todo o Brasil, a AG registrou no período apenas afastamentos temporários e sem gravidade. Desde 2012, a companhia reduziu em 81% a Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamentos.

Ponto solidário

A Livelo e os seus clientes doaram juntos mais de 70 milhões de pontos em prol de ações sociais em 2021. Desse montante, os participantes do programa contribuíram com 56,1 milhões de pontos. E, através das campanhas de doação de pontos em dobro, a Livelo doou 14,4 milhões de pontos. Por meio da iniciativa, 15 instituições beneficentes foram contempladas. Além da quantidade de pontos arrecadados, que cresceu 16% em comparação a 2020, o tema engajou e sensibilizou os clientes da Livelo, já que triplicou o número de pessoas que usaram os pontos do programa de recompensas pela primeira vez.

Refugiadas

A Tegra Incorporadora criou um programa de capacitação de mulheres refugiadas para a construção civil, em parceria com o Senai e com a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil. Na primeira turma, 16 venezuelanas vão receber formação em elétrica e poderão ser contratadas ao final do processo pela construtora, que é signatária do ONU Mulheres.

Maranhão

O Instituto Ayrton Senna se alia à rede municipal de São Luís (MA) no programa Diálogos Socioemocionais. A iniciativa atenderá 25% das escolas da rede pública de ensino focadas na segunda etapa do Ensino Fundamental, contemplando cerca de sete mil estudantes e 164 profissionais em 21 escolas. O projeto conta com o apoio da Ultracargo, que opera um terminal privado no Porto do Itaqui, na capital maranhense.

Previdente

A legaltech Previdenciarista é plataforma digital de cálculos e petições previdenciárias, que está oferecendo o Prev Casos, serviço com catálogo de processos previdenciários que fica disponível para os advogados da plataforma darem “match” e oferecerem seus serviços de forma rápida.

Novo nome

A Positivo Tecnologia anunciou a chegada do novo vice-presidente Martin Oyanguren, responsável por liderar o Educacional — Ecossistema de Tecnologia e Inovação. A área de negócios dedicada a soluções para educação da Companhia tem o objetivo de atender às escolas privadas e públicas com soluções de tecnologia educacional.

Alto Nível

A presidente do Instituto Igarapé, Ilona Szabó foi nomeada para Conselho Consultivo de Alto Nível do Secretário-Geral da ONU, focado na melhoria da governança dos bens públicos em todo o mundo. Ela é a única representante de uma nação latino-americana entre os 12 membros de diversos países. O Conselho tem objetivos ambiciosos: tornar mais efetivos acordos multilaterais em uma série de questões globais, (como clima e desenvolvimento sustentável, paz, o espaço digital e a arquitetura financeira internacional), subsídios à Cúpula do Futuro prevista para 2023.

Plano novo

A SouSmile está lançando dois novos planos de tratamento — Smart e Plus — que irão tratar casos de apinhamento e espaçamento mais severos e fazer correções na mordida, como mordida cruzada, profunda e aberta.

Rizi Dental Center

A marca carioca Rizi Dental Center abrirá mais cinco unidades no Rio de Janeiro, a partir de abril. Até o fim do ano, serão 16 novas unidades, incluindo outros estados. A clínica é exemplo de empreendedorismo negro. Neste ano, recebeu investimento de R$ 20 milhões da DXA Invest e a previsão é expandir para 50 unidades em cinco anos, alcançando mais de 1.250 colaboradores, com faturamento de R$ 200 milhões.

Sportainement

Comunicadores, agentes do mercado financeiro e especialistas em direito esportivo debatem hoje, de 8h às 19h, no Sportainment Labs, primeiro evento do sportainment — a junção de esporte e entretenimento — da América Latina.. Dentre os participantes estão nomes como Percy Wilman, consultor da Fifa para América Latina, Sebatian Runge, head de tecnologia da Fifa, Pitter Rodriguez, da Meta/Facebook, Rodolfo Medina, presidente do Grupo Dreamers, que promove iniciativas como o Rock in Rio, e André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual. O Sportainment Labs é promovido por BTG Pactual, Hubstage, Bichara e Motta Advogados e Win the Game.

Ranking

A CloudWalk entrou para a lista “The Retail Tech 100”, do CB Insights. O ranking reúne as cem empresas de tecnologia de varejo B2B mais promissoras do mundo, que utilizam tecnologia para reformular a experiência de compra, tornando as operações de varejo mais eficientes. A fintech foi a única brasileira selecionada na categoria “Payments & Fraud Protection Solutions”.

