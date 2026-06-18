Enfileiramento de planetas e da Lua pode ser visto no céu até sexta-feira

O céu da noite desta quinta-feira, 18, será palco de um enfileiramento envolvendo Mercúrio, Júpiter, Vênus e a Lua, que aparecerão próximos uns dos outros no horizonte.

Segundo o Observatório Nacional (ON), o fenômeno é considerado menos frequente do que os alinhamentos planetários que costumam ocorrer em intervalos de 12 a 15 meses.

De acordo com a instituição, a configuração acontece porque esses corpos celestes percorrem trajetórias semelhantes no céu quando observados a partir da Terra, criando a impressão de que estão alinhados.

O Observatório Nacional informa que o fenômeno já podia ser observado desde terça-feira, 16.

Evolução do fenômeno para sexta-feira

A previsão é que a observação ganhe mais um elemento na sexta-feira, 19. Nessa data, Alfa de Leão, estrela mais brilhante da constelação de Leão, deverá aparecer próxima à Lua e integrar visualmente o enfileiramento.

Na noite de quarta-feira, 17, observadores em parte do território brasileiro também tiveram a oportunidade de acompanhar a ocultação de Vênus pela Lua. O fenômeno ocorre quando o satélite natural passa à frente do planeta, interrompendo temporariamente sua visualização para quem observa da Terra.

A ocultação pôde ser vista nos estados de Alagoas, Amapá, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. O evento também foi observado em áreas do norte do Amazonas, além de Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins.