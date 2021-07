Quando o inverno passar e entrar setembro, nada será como antes

Por Ana Busch*

Na última semana, o banco suíço UBS divulgou um estudo em que projeta a volta da normalidade econômica no Brasil para setembro, com base no ritmo da vacinação. Mas, quando entrar setembro, teremos mesmo um sol de primavera, como na canção de Flávio Venturini que marcou minha adolescência na voz de Beto Guedes?

Por enquanto, o enredo da CPI nos apresenta uma das piores tramas do realismo fantástico da América Latina, escreve Márcio de Freitas, na Bússola. E os "sommeliers de vacina" continuam perambulando pelos postos de saúde. Tornaram-se um obstáculo no combate à pandemia.

Como devemos continuar isolados, o e-commerce promete bater todos os recordes no segundo semestre, informa Andrea Fernandes. E, mais do que nunca, as empresas precisam estar preparadas para a transformação digital, um enorme desafio de governança, escreve Diego Ruiz, sócio da F5 Business Growth.

No mundo físico, uma farmácia de Goiânia presenteia a cidade com uma obra do muralista Wes Gama. "A Matriarca" exibe uma mulher negra macerando ervas, cercada da fauna e da flora do cerrado. Simbolismos importantes neste momento em que a igualdade de gênero e a representatividade feminina são fundamentais, como escreve Isabela Rahal, na coluna Bússola Vozes.

E, assim, vamos tentando sobreviver nesta época difícil de compreender, que também é minha, como bem lembra Mauro Wainstock, em sua coluna Ageless. Todos os dias tomando nossa dose de vacina existencial, como me ensinou ontem meu psicanalista, Augusto Capelo.

"Já choramos muito

Muitos se perderam no caminho

Mesmo assim não custa inventar

Uma nova canção"

Para relaxar um pouco, escolha a melhor plataforma de streaming para você. Boa leitura e novas canções, sempre.

*Ana Busch é jornalista, diretora de Redação da Bússola e sócia da Tamb Conteúdo Estratégico

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube