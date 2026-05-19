A empresa que treina funcionários de companhias e governos sem criar cursos do zero

Empresas e órgãos públicos convivem com uma demanda constante por capacitação profissional. Ao mesmo tempo em que precisam atualizar suas equipes, também têm o desafio de desenvolver conteúdos específicos para as próprias operações. Fundada em 2001, em Brasília, a Raleduc oferece treinamentos e soluções de aprendizagem a distância para empresas, instituições de ensino e órgãos públicos.

A empresa entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar receita operacional líquida de R$ 8 milhões em 2024. No ano passado, praticamente dobrou de tamanho e alcançou faturamento de R$ 15,4 milhões. Agora, a expectativa é crescer cerca de 30% e chegar a R$ 20 milhões em 2026.

À frente da startup está Rafael de Alencar Lacerda, de 47 anos. Nascido e criado em Brasília, ele é formado em computação, mestre em educação e atua há mais de duas décadas na área de ensino corporativo e tecnologia.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e uma formação em IA!

Ele começou a empreender ainda adolescente, influenciado pelo pai, que tinha uma gráfica. Aos 15 anos, por exemplo, montou um negócio de animação para festas infantis. Abriu o CNPJ da Raleduc em 2001, logo após a faculdade, com um amigo, mas a empresa ficou praticamente parada durante anos.

A operação ganhou força somente em 2011, quando Rafael assumiu o negócio sozinho e concentrou sua atuação na área de educação corporativa digital.

Os primeiros projetos

Naquela época, o mercado de ensino a distância ainda estava começando. Rafael começou coordenando projetos de EAD para instituições de ensino e empresas em Brasília. Segundo ele, havia poucos profissionais especializados no tema no país.

Nos primeiros anos, a Raleduc operava quase exclusivamente com serviços personalizados, produzindo cursos online, apostilas, vídeos, consultorias e plataformas educacionais para empresas e órgãos públicos.

Um dos projetos que ajudaram a consolidar a empresa no mercado foi a participação na criação dos primeiros cursos online de uma instituição, com o desenvolvimento de mais de 450 cursos em cerca de dois anos e meio.

A empresa também desenvolveu um projeto para a ONU, que envolveu gravações em diferentes capitais brasileiras, criação de conteúdos digitais, hospedagem da plataforma, inscrições e certificação dos participantes. Mais de 15 mil pessoas foram capacitadas.

Ao longo dos anos, a Raleduc ampliou a atuação em projetos customizados para organizações como Petrobras, Infraero, Embrapa, Ministério da Saúde, Sebrae, Senado Federal, tribunais de Justiça e órgãos públicos de diferentes estados. Atualmente, atende 201 clientes, com atuação dividida entre setor privado, governo e instituições de ensino.

A principal mudança no negócio aconteceu em 2020, quando a empresa fechou parceria com a plataforma de educação corporativa da Udemy. Rafael conheceu a operação da companhia durante uma viagem ao Vale do Silício, em 2018.

Lá, percebeu que o modelo em assinatura poderia resolver o problema da dependência de grandes projetos pontuais. Isso porque, até então, a receita variava conforme a entrada ou o encerramento de contratos customizados. Ou seja, quando um grande projeto terminava, era necessário conquistar outro para manter o faturamento.

Com a parceria, a Raleduc passou a atuar como canal oficial da plataforma para o setor público no Brasil e, posteriormente, também para empresas privadas. Hoje, está entre os principais parceiros globais da companhia.

Além da Udemy, a empresa também opera no Brasil soluções da Coursera, plataforma que reúne cursos de universidades e empresas internacionais como Harvard, Google, IBM e Microsoft.

A Raleduc atua como intermediadora dessas plataformas dentro das empresas brasileiras: monta trilhas de aprendizagem, acompanha o engajamento dos funcionários e adapta as soluções para a realidade dos clientes no país.

A ideia, explica o executivo, é oferecer "educação como serviço". Em vez de uma empresa precisar criar todos os treinamentos internamente, ela pode acessar conteúdos prontos do mercado e complementar apenas aquilo que é específico da sua operação.

Quando o treinamento exige conhecimento técnico próprio, a Raleduc continua desenvolvendo conteúdos personalizados. Foi o caso de projetos para a Petrobras, com capacitação em perfuração de petróleo, ou da Embrapa, em agricultura digital.

Novos produtos

A Raleduc tem 18 funcionários fixos, mas contrata profissionais externos de acordo com o tipo de projeto. A sede fica em Brasília, próxima à Esplanada dos Ministérios, mas parte da equipe atua em cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Anápolis.

A inteligência artificial já faz parte da rotina da empresa em praticamente todas as áreas. A tecnologia é usada em edição de vídeos, produção de conteúdos, revisão de materiais, marketing, automação de e-mails, CRM e apoio comercial. "IA hoje é como eletricidade. Está em tudo", reforça.

O principal investimento atual da empresa está em uma solução, ainda em fase de MVP, que pretende mapear competências e habilidades dentro das organizações para criar planos personalizados de desenvolvimento profissional.

A proposta é identificar quais conhecimentos já existem nas equipes, quais competências precisam ser desenvolvidas e quais conteúdos podem acelerar esse processo. A plataforma também deve gerar indicadores para medir se o treinamento trouxe resultados reais para as empresas.

"Há muitas ações de aprendizagem pontuais e desconectadas. As empresas têm dificuldade de transformar o planejamento estratégico em desenvolvimento real das pessoas", afirma Rafael.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e uma formação em IA!

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.