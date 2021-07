Segundo semestre deve ser o maior de todos no e-commerce brasileiro

Por Andrea Fernandes*

Acabo de receber do time da Neotrust o balanço do primeiro semestre do e-commerce brasileiro, e os números continuam me impressionando. Esse foi o segundo maior semestre de todos os tempos para o varejo digital brasileiro — digo isso já assumindo que o segundo semestre de 2021 baterá todos os recordes de vendas e faturamento. Tenho alguns indicativos que mostram isso. Vamos lá…

Tenho lido muito sobre a euforia de vendas e da retomada do consumo com a vacinação da covid-19 alcançando índices maiores. Essa expectativa não é só minha — o varejo, como um todo, vê esse comportamento e como consequência, o Banco Central. Recentemente, Roberto Campos Neto, presidente do BC, disse que o consumo pós-pandemia deve alavancar o PIB brasileiro em 4% até o fim do ano.

Os primeiros números que chegam mostram exatamente isso. No primeiro semestre, a Neotrust, empresa de Data Intelligence com maior cobertura e monitoramento do e-commerce brasileiro, contabilizou 164,2 milhões de pedidos. O número é bem maior comparado ao mesmo período de 2020.

Foram 135,6 milhões de compras digitais. O segundo semestre de 2020 foi o melhor de todos os tempos até agora, com 164,7 milhões de pedidos faturados — mas vale lembrar que as duas principais datas de consumo estão nesse período final do ano — Black Friday e Natal.

O que mais me chamou a atenção foi o faturamento. Os seis primeiros meses do ano computaram o maior valor histórico de consumo, com 74,7 bilhões de reais somados. Esse número é 37,6% maior se comparado ao mesmo período em 2020 (54,3 bilhões de reais) e 3,59% ante os últimos seis meses de 2020 (72,1 bilhões de reais).

Assim, observamos o maior tíquete médio da história, de 455 reais. No mesmo período em 2020, esse indicador estava na casa dos 400 reais, e, no segundo semestre, 435 reais.

Mais e mais brasileiros estão confiando no ambiente digital e fazendo suas primeiras compras na internet. Só neste ano, 7,1 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra em algum site do país. Isso equivale ao Paraguai inteiro ou a uma Noruega somada com a Albânia. O fechamento do comércio físico por conta da pandemia incentivou muito o consumo digital. Desde o começo da pandemia, já são mais de 27 milhões de novos consumidores.

As próximas grandes datas serão decisivas para a consolidação do maior ano de todos os tempos do e-commerce brasileiro. Pela frente ainda temos o Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Os Jogos Olímpicos, que deveriam ter acontecido no ano passado, passaram para este ano e devem puxar as vendas nas categorias esportivas e de eletrônicos, principalmente em televisores.

Nas próximas semanas trarei as categorias que mais fizeram sucesso entre os consumidores em 2021 e o que deve ser tendência para os próximos meses. Se você quiser saber de um dado específico ou informação sobre algum segmento, entre em contato por e-mail que trago nas publicações seguintes, ok?

*Andrea Fernandes é CEO do T.Group

