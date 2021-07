Podcast A+: “Sommeliers” de vacina - obstáculo no combate à pandemia

O novo episódio do Podcast A+ debate a gravidade de uma prática que tem atrapalhado a vacinação contra a Covid-19 no Brasil: a tentativa de escolher a vacina pelo fabricante, com a recusa dos demais imunizantes. Esse comportamento dos chamados “sommeliers” de vacina tem atrasado o combate à pandemia e colocado em risco toda a sociedade, que depende do aumento do número de imunizados para impedir a circulação do vírus.

Menos de 15% dos brasileiros já tomaram as duas doses ou, no caso da vacina da Janssen que é aplicada apenas uma vez, a dose única. Enquanto isso, a doença já tirou cerca de 530 mil vidas no país. É verdade que número de casos e de mortes vem caindo nas últimas semanas, já como reflexo do avanço da imunização, mas ainda está num patamar muito alto: uma média de 1.500 óbitos diários.

Especialistas alertam que é um equívoco a tentativa de escolher o imunizante porque todas as vacinas disponíveis no brasil – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen – são seguras e eficazes. Todas foram aprovadas pela Anvisa, que é muito rigorosa nos seus critérios técnicos.

E, para punir esse comportamento, algumas prefeituras decidiram colocar no fim da fila todos aqueles que se recusarem a tomar o imunizante disponível. Essas pessoas só poderão se vacinar depois de toda a população com mais de 18 anos e, ainda assim, vão tomar a vacina que tiver.

Para explicar sobre a importância de se vacinar contra a Covid, com qualquer que seja o imunizante, o Podcast A+ entrevistou a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai. Na conversa com o jornalista Rafael Lisbôa e o analista político Alon Feuerwerker, ela esclareceu dúvidas sobre as vacinas disponíveis no Brasil.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

