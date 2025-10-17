Programa leva jovens aprendizes de Goiás para intercâmbio em Londres 

Desde sua criação, o programa “Aprendiz do Futuro” beneficiou mais de 15 mil jovens no estado de Goiás.

Agora, com o objetivo de reforçar a importância da educação completa para o desenvolvimento, ele vai levar doze jovens aprendizes de diferentes regiões de Goiás para Londres.

“Meu coração está transbordando de alegria em saber que vou viver um intercâmbio que vai nos trazer muito conhecimento e, principalmente, grandes memórias”, conta Lorena Rocha, uma das aprendizes do programa criado pela Demà.

A iniciativa integra o programa Aprendiz do Futuro, desenvolvido pela Demà Aprendiz em parceria com o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS).

Roteiro voltado para educação em diferentes áreas

O intercâmbio, que acontecerá entre os dias 21 e 31 de outubro, no Reino Unido, leva o título “Caminhos da Ciência – Rumo a Londres”. Os estudantes foram selecionados após vencerem o “Desafio Aprendizes da Matemática”, que mobilizou jovens de todo o estado em uma jornada de aprendizado.

Entre os locais que farão parte da programação estão:

Universidade de Oxford,

Museu de História Natural,

Museu de Ciências,

Visita à Escola - Lycée Internacional - Winston Churchill

Espaços foram escolhidos com o objetivo de permitir que os jovens tenham vivência interdisciplinar e inspiradora.

Para Juan Moreno, diretor geral da Demà que acompanha os jovens nos caminhos da ciência em Londres, o intercâmbio simboliza a essência do programa.

“Mais do que uma viagem, é uma jornada de formação integral, que conecta a educação à vivência prática, ao olhar para o mundo e ao desenvolvimento social. Esses jovens voltam transformados — e multiplicam o que aprenderam em suas comunidades.”