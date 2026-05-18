O papel dos data centers no equilíbrio do sistema elétrico

Por José Mendieta*

O debate sobre data centers no Brasil frequentemente é associado à premissa de que o setor pressiona o sistema elétrico e disputa energia com a população.

Mas essa leitura, além de restrita, não se sustenta diante dos dados do próprio setor de energia. O país é superavitário em capacidade instalada de geração e mantém uma matriz majoritariamente renovável.

Contudo, o desafio central hoje vai além da produção de energia. A combinação entre limitações de transmissão, maior participação de fontes intermitentes e eventos climáticos mais extremos impõe a necessidade de equilibrar o sistema.

É preciso balancear geração, transporte, armazenamento e consumo em tempo real, para garantir segurança e eficiência ao sistema elétrico.

A matriz renovável como vantagem competitiva

Em 2024, até 88,2% da eletricidade gerada no Brasil veio de fontes renováveis, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME).

Desde 2004, essa participação se mantém acima de 70%, posicionando o país em lugar de destaque global em geração sustentável.

Para efeito de comparação, as fontes renováveis representam cerca de 41% da geração mundial, de acordo com levantamento do centro britânico Ember com base em dados da Agência Internacional de Energia Renovável.

O Brasil tem uma vantagem clara nesse sentido, mas a eficiência de geração não se converte automaticamente em eficiência de distribuição.

O peso real dos data centers no consumo nacional

Quando se observa o peso real dos data centers no consumo nacional, a distância entre percepção e realidade fica evidente.

O estudo "Consumo de Energia e Água em Data Centers no Brasil", da Brasscom, mostrou que, em 2024, os data centers responderam por 1,7% do consumo total de energia elétrica no país.

Isso equivale a 8,2 TWh de um total de 650,4 TWh. Mesmo com a expansão projetada do setor, a estimativa é que esse percentual chegue a 3,6% em 2029.

No mesmo período, o setor industrial respondeu por cerca de 36% do consumo e o residencial por 28%, segundo o Balanço Energético Nacional 2024, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em parceria com o MME.

Além da escala relativa, há um fator estrutural que costuma ser ignorado: a expansão dos data centers não se traduz em aumento proporcional de consumo de energia por MB de dados processados.

Avanços em densidade computacional, automação e engenharia permitem que novas instalações entreguem muito mais capacidade de processamento com incrementos marginais de demanda.

A queda consistente do Power Usage Effectiveness (PUE), indicador que mede a eficiência no uso da energia, reflete projetos mais eficientes e uma gestão de consumo mais precisa, segundo dados consolidados do setor.

Desafios de transmissão e o desperdício de energia

Enquanto isso, o sistema elétrico brasileiro perde energia antes que ela chegue ao consumidor final.

Em 2023, as perdas totais na distribuição representaram 14,1% da energia injetada na rede, segundo relatório da Aneel.

Desse total, 7,4% corresponderam a perdas técnicas e 6,7% a perdas não técnicas.

Para comparação, esse volume equivale ao consumo residencial de toda a região Sul em um ano, gerando um custo bilionário repassado às tarifas.

Quando analisamos o curtailment — a redução forçada da geração para manter a estabilidade do sistema —, que tem se intensificado com o avanço das fontes renováveis, o cenário se agrava.

É importante reconhecer que ele ocorre por diferentes razões: excesso momentâneo de oferta em relação à demanda, requisitos de confiabilidade operativa e indisponibilidades da rede de transmissão.

Para melhor entendimento, entre janeiro e agosto de 2025, o setor registrou perdas estimadas em R$ 1,7 bilhão devido aos cortes, segundo a H2-CCS Network.

No mesmo período, dados da Megawhatt mostram que a geração solar centralizada teve média de corte de 13,7%, com picos de 27,8% em junho.

Levantamento publicado pelo Jota indica ainda que, desde o início de 2025, cerca de 17,2% de toda a geração solar e eólica potencial foi descartada.

Este volume é equivalente ao consumo mensal do estado do Paraná. A maior parte desse desperdício ocorre no Nordeste, região que concentra a expansão das renováveis, mas ainda enfrenta limitações de transmissão.

O papel estratégico da infraestrutura digital

Nesse ponto, os data centers passam a desempenhar um papel estratégico quando integrados ao planejamento do sistema elétrico.

Por não dependerem exclusivamente de proximidade com grandes centros urbanos, essas operações podem ser instaladas tanto próximas a polos de geração quanto a centros de carga.

Isso é possível desde que haja infraestrutura adequada e coordenação com políticas de transmissão e desenvolvimento.

Estabilidade e o papel da inteligência artificial

Outro ponto pouco considerado no debate público é o perfil de consumo dos data centers, tradicionalmente contínuo e previsível em operações de cloud computing.

Em um sistema cada vez mais dependente de fontes intermitentes, essa estabilidade é um ativo relevante.

Além disso, ao representarem carga nova para o Sistema Interligado Nacional em um contexto de sobreoferta de geração em determinados períodos, os data centers contribuem para reduzir o risco de desbalanceamento entre geração e consumo.

Eles absorvem parte da energia disponível que, de outra forma, poderia ser objeto de cortes.

Com a expansão de aplicações de inteligência artificial, é claro que esse padrão pode se tornar mais complexo, exigindo gestão ativa de carga, soluções de armazenamento e mecanismos de resposta à demanda.

Ainda assim, é um fator importante a se considerar como aliado no setor energético.

O desafio, portanto, não está em conter o avanço de uma infraestrutura essencial para a economia digital, mas em criar mecanismos eficientes e de longo prazo para que a energia seja usada de maneira competitiva gerando valor para o país e o mercado.

Ainda que o país enfrente períodos de seca e acionamento de bandeiras tarifárias, esses movimentos refletem variações de oferta e demanda e o maior uso de fontes mais caras, como as térmicas, e não necessariamente um cenário de risco de racionamento.

O Brasil mantém capacidade instalada suficiente, mas enfrenta limitações estruturais sobretudo na transmissão.

Data centers, quando bem planejados e integrados aos planos de expansão de energia, ajudam a transformar sobra em valor e a reduzir ineficiências sistêmicas.

Insistir na narrativa do "vilão energético" desloca o foco do que realmente precisa ser enfrentado.

Modernizar a rede, destravar investimentos em transmissão e alinhar oferta, demanda e eficiência – fazendo com que diferentes stakeholders dialoguem propositivamente – são as condições para que o país converta sua vantagem energética em competitividade, inovação e desenvolvimento regional.

*José Mendieta é Diretor de Energia da Elea Data Centers.