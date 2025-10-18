Exclusivo: McDia Feliz 2025 bate recorde e arrecada mais de R$ 28 mi para saúde e educação infantil

A 37ª edição do McDia Feliz superou todas as expectativas e alcançou uma arrecadação histórica de mais de R$ 28 milhões — um crescimento de aproximadamente R$ 6 milhões em relação aos R$ 22 milhões arrecadados em 2024. O resultado consolida a campanha como um dos maiores movimentos de solidariedade do país, transformando a venda de sanduíches Big Mac em esperança para milhares de famílias brasileiras.

Realizada em 23 de agosto, a campanha promovida pelo McDonald's destinou toda a renda da venda dos sanduíches Big Mac (exceto impostos) para o Instituto Ronald McDonald (IRM) e o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o combate ao câncer infantojuvenil e o apoio à educação pública de qualidade.

"O McDia Feliz é o reflexo mais puro do nosso propósito de servir à comunidade e gerar impacto social positivo. Para a nossa companhia, ele é mais do que um evento, é o nosso maior propósito", afirma Rogério Barreira, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, com exclusividade à EXAME.

Desde 1988, o McDia Feliz já soma mais de R$ 450 milhões destinados à saúde e educação de crianças e jovens, impacto positivo na vida de mais de 11 milhões de jovens.

O desafio do câncer infantojuvenil no Brasil

Os números justificam a urgência da causa: o câncer é hoje a doença que mais mata crianças e jovens de um a 19 anos no Brasil. Segundo dados do Instituto Ronald McDonald, a cada dez crianças com câncer, três morrem sem diagnóstico. Das sete restantes, cerca de quatro abandonam o tratamento devido às dificuldades financeiras e logísticas enfrentadas pelas famílias.

"Cada vida vale todo o esforço que pudermos fazer", ressalta Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald. Ela explica que a desigualdade regional agrava ainda mais o cenário: enquanto no Sul do Brasil a chance de cura chega a 75%, no Norte essa taxa cai para 50%.

"Se pensarmos em comunidades ribeirinhas e na diversidade da floresta amazônica, o acesso à saúde exige até 2 a 3 dias de barco. Em São Paulo, o tempo de deslocamento do posto de saúde para o centro de tratamento é de minutos; no Norte, são dias", afirma Provedel.

A maioria dos acompanhantes não consegue conciliar as idas frequentes aos hospitais com um emprego formal, o que agrava a vulnerabilidade das famílias. Cerca de 50% de todo o investimento feito pelo Instituto Ronald McDonald ao longo do ano deriva do McDia Feliz.

Onde os recursos serão aplicados

Com a arrecadação recorde, o Instituto Ronald McDonald apoiará mais de 80 projetos em 49 instituições que atuam no combate ao câncer infantojuvenil. O trabalho abrange três frentes principais:

Diagnóstico precoce: capacitação de profissionais de saúde e educação para identificar sintomas e encaminhar crianças e adolescentes para tratamento especializado. Mais de 45 mil profissionais já foram treinados, incluindo equipes de UPAs, Unidades Básicas de Saúde e professores de escolas públicas. O resultado é tangível: o Instituto conseguiu reduzir o tempo entre os primeiros sintomas e o início do tratamento em até três semanas, aumentando a chance de cura em até sete vezes.

Infraestrutura hospitalar: garantia de que cada hospital tenha equipamentos adequados e "espaços da família" — locais que oferecem conforto para parentes durante consultas, sessões de quimioterapia e exames, com áreas para as crianças brincarem e salas para que os responsáveis possam descansar.

Casas Ronald McDonald: sete unidades em operação (e uma em construção) funcionam como abrigos em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belém e Goiânia, oferecendo hospedagem, alimentação, transporte até o hospital, apoio escolar e psicossocial para pacientes e acompanhantes. "As mães e pais também têm acesso a cursos profissionalizantes", explica Provedel.

Capacitação de educadores da rede pública

Já a parceria com o Instituto Ayrton Senna possibilitará a formação de mais de 41 mil educadores e o atendimento de cerca de 590 mil jovens e crianças da rede pública, ampliando as oportunidades de futuro para estudantes em todo o país.

O sucesso da edição de 2025 contou com o engajamento de mais de 164 empresas apoiadoras, incluindo Shopee e Nubank, que disponibilizaram tíquetes digitais de R$ 20 em suas plataformas. A skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal foi a embaixadora nacional da campanha, emprestando sua imagem para ampliar o alcance da causa.

"A cada ano, essa campanha nos surpreende, nos emociona e nos mostra a força da solidariedade. Esse trabalho só é possível pela parceria com dois institutos que realizam um trabalho genuíno, importante e necessário", celebra Barreira.

Globalmente, o Instituto Ronald McDonald marca presença em 90% dos hospitais pediátricos do mundo com ao menos um programa apoiado em cada instituição. "Estamos globalmente presentes onde há tratamento pediátrico de qualidade", conclui Provedel.