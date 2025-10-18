ESG

Exclusivo: McDia Feliz 2025 bate recorde e arrecada mais de R$ 28 mi para saúde e educação infantil

Campanha ultrapassou meta histórica e vai beneficiar mais de 630 mil crianças e jovens em todo o Brasil com tratamento oncológico de qualidade

Instituto Ronald McDonald apoiará mais de 80 projetos em 49 instituições que atuam no combate ao câncer infantojuvenil

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08h00.

A 37ª edição do McDia Feliz superou todas as expectativas e alcançou uma arrecadação histórica de mais de R$ 28 milhões — um crescimento de aproximadamente R$ 6 milhões em relação aos R$ 22 milhões arrecadados em 2024. O resultado consolida a campanha como um dos maiores movimentos de solidariedade do país, transformando a venda de sanduíches Big Mac em esperança para milhares de famílias brasileiras.

Realizada em 23 de agosto, a campanha promovida pelo McDonald's destinou toda a renda da venda dos sanduíches Big Mac (exceto impostos) para o Instituto Ronald McDonald (IRM) e o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o combate ao câncer infantojuvenil e o apoio à educação pública de qualidade.

"O McDia Feliz é o reflexo mais puro do nosso propósito de servir à comunidade e gerar impacto social positivo. Para a nossa companhia, ele é mais do que um evento, é o nosso maior propósito", afirma Rogério Barreira, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, com exclusividade à EXAME.

Desde 1988, o McDia Feliz já soma mais de R$ 450 milhões destinados à saúde e educação de crianças e jovens, impacto positivo na vida de mais de 11 milhões de jovens.

O desafio do câncer infantojuvenil no Brasil

Os números justificam a urgência da causa: o câncer é hoje a doença que mais mata crianças e jovens de um a 19 anos no Brasil. Segundo dados do Instituto Ronald McDonald, a cada dez crianças com câncer, três morrem sem diagnóstico. Das sete restantes, cerca de quatro abandonam o tratamento devido às dificuldades financeiras e logísticas enfrentadas pelas famílias.

"Cada vida vale todo o esforço que pudermos fazer", ressalta Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald. Ela explica que a desigualdade regional agrava ainda mais o cenário: enquanto no Sul do Brasil a chance de cura chega a 75%, no Norte essa taxa cai para 50%.

"Se pensarmos em comunidades ribeirinhas e na diversidade da floresta amazônica, o acesso à saúde exige até 2 a 3 dias de barco. Em São Paulo, o tempo de deslocamento do posto de saúde para o centro de tratamento é de minutos; no Norte, são dias", afirma Provedel.

A maioria dos acompanhantes não consegue conciliar as idas frequentes aos hospitais com um emprego formal, o que agrava a vulnerabilidade das famílias. Cerca de 50% de todo o investimento feito pelo Instituto Ronald McDonald ao longo do ano deriva do McDia Feliz.

Onde os recursos serão aplicados

Com a arrecadação recorde, o Instituto Ronald McDonald apoiará mais de 80 projetos em 49 instituições que atuam no combate ao câncer infantojuvenil. O trabalho abrange três frentes principais:

Diagnóstico precoce: capacitação de profissionais de saúde e educação para identificar sintomas e encaminhar crianças e adolescentes para tratamento especializado. Mais de 45 mil profissionais já foram treinados, incluindo equipes de UPAs, Unidades Básicas de Saúde e professores de escolas públicas. O resultado é tangível: o Instituto conseguiu reduzir o tempo entre os primeiros sintomas e o início do tratamento em até três semanas, aumentando a chance de cura em até sete vezes.

Infraestrutura hospitalar: garantia de que cada hospital tenha equipamentos adequados e "espaços da família" — locais que oferecem conforto para parentes durante consultas, sessões de quimioterapia e exames, com áreas para as crianças brincarem e salas para que os responsáveis possam descansar.

Casas Ronald McDonald: sete unidades em operação (e uma em construção) funcionam como abrigos em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belém e Goiânia, oferecendo hospedagem, alimentação, transporte até o hospital, apoio escolar e psicossocial para pacientes e acompanhantes. "As mães e pais também têm acesso a cursos profissionalizantes", explica Provedel.

Capacitação de educadores da rede pública

Já a parceria com o Instituto Ayrton Senna possibilitará a formação de mais de 41 mil educadores e o atendimento de cerca de 590 mil jovens e crianças da rede pública, ampliando as oportunidades de futuro para estudantes em todo o país.

O sucesso da edição de 2025 contou com o engajamento de mais de 164 empresas apoiadoras, incluindo Shopee e Nubank, que disponibilizaram tíquetes digitais de R$ 20 em suas plataformas. A skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal foi a embaixadora nacional da campanha, emprestando sua imagem para ampliar o alcance da causa.

"A cada ano, essa campanha nos surpreende, nos emociona e nos mostra a força da solidariedade. Esse trabalho só é possível pela parceria com dois institutos que realizam um trabalho genuíno, importante e necessário", celebra Barreira.

Globalmente, o Instituto Ronald McDonald marca presença em 90% dos hospitais pediátricos do mundo com ao menos um programa apoiado em cada instituição. "Estamos globalmente presentes onde há tratamento pediátrico de qualidade", conclui Provedel.

