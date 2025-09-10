Em Goiás, iniciativa inédita utiliza esporte para preparar jovens para o mercado de trabalho

50 jovens de Goiás abraçaram a oportunidade de participar de uma iniciativa inédita no Brasil que combina esporte, qualificação e preparação para o mercado de trabalho: o “Demà Aprendiz do Esporte”, realizado pela tecnologia social Demà, com apoio da Central Única das Favelas (CUFA) e o Instituto Lince e em parceria com a Rápido Araguaia.

O programa de impacto social permitirá aos jovens vivenciar desafios similares aos que enfrentarão no ambiente de trabalho, mas em diferentes modalidades esportivas. A proposta é inspirada no Olympism365, que a Demà desenvolve em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), e vai ensinar aos jovens sobre funções administrativas ligadas ao desporto para desenvolver habilidades digitais e socioemocionais.

O projeto-piloto terá duração de dois anos e conta com aval do Ministério Público.

“Junto com a Rápido Araguaia, CUFA e Instituto Lince, apoiadores deste projeto, vamos mobilizar ações que agreguem valor à jornada de conhecimento dos jovens, por meio de práticas esportivas adaptadas ao plano pedagógico elaborado para cada um deles. Nossa primeira turma é formada por 25 meninas do time de futebol da CUFA e 25 meninos da equipe de vôlei do Instituto Lince”, detalhou Charlie Pereira, coordenador da Demà.

Projeto mobiliza organizações para transformar vidas

Charlie destacou que o programa garante acesso à renda formal e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, e observa também que a união com os parceiros técnicos e a Rápido Araguaia é fundamental para efetivar os propósitos da iniciativa e gerar impacto social duradouro.

“O Demà Aprendiz do Esporte propõe diversos benefícios aos jovens. Além de cooperarmos com a redução da evasão escolar, estamos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, diz.

“Unir forças com a Demà representa nosso compromisso com o futuro da aprendizagem, colocando o estudante no centro do processo e oferecendo ferramentas que potencializam seu desenvolvimento”, diz Sebastião Pedro, gerente de Backoffice do Grupo Odilon Santos, gestor da Rápido Araguaia.

Para o Instituto Lince, que atua em projetos sociais voltados ao vôlei, a aliança para construir o projeto reforça a missão de unir esporte e educação para ampliar oportunidades e apoiar o desenvolvimento integral dos jovens.

Para o CUFA, que desenvolve atividades sociais que geram oportunidades de desenvolvimento econômico e profissional, os propósitos em comum foram fatores determinantes para abraçar a causa.

O esporte como motor de aprendizado

A iniciativa se posiciona como um caminho efetivo diante de um cenário desafiador. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2014 e 2024, os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS aumentaram mais de 3.300% entre adolescentes de 15 a 19 anos.

O programa atua neste cenário, oferecendo práticas esportivas adaptadas à maturação dos jovens, proporcionando fortalecimento físico, estimulando hábitos saudáveis e contribuindo para o bem-estar emocional.

“Mais do que uma atividade física, o esporte é um motor de desenvolvimento pessoal e profissional. Ele ensina disciplina, trabalho em equipe, resiliência e a importância de seguir regras. Ao aliar o esporte à educação profissional, o programa desenvolve habilidades comportamentais essenciais para a vida e amplia a visão dos jovens sobre oportunidades de carreira no universo esportivo — como gestão, marketing, nutrição e fisioterapia”, conclui Charlie Pereira.