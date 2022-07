Podcast discute o acolhimento da diversidade nas empresas. Ouça

As dificuldades que os profissionais LGBTQIA+ ainda enfrentam no mercado de trabalho é o tema abordado no quarto e último episódio da primeira temporada do podcast “Mulheres que Inspiram”. Na conversa, Maite Schneider, LinkedIn Top Voice, consultora de diversidade e cofundadora da Transempregos — plataforma de oportunidades de capacitação e trabalho para pessoas trans —, é recebida por Carla Sautchuk, diretora de operações e serviços e embaixadora da diversidade na Comgás, e Joana Blumenschein, comunicadora e fundadora da A Casa Di Fusão.

No bate-papo, Maite conta como é estar à frente de projetos sociais voltados para a capacitação e empregabilidade de pessoas transgênero, compartilha boas práticas para líderes e profissionais que desejam fomentar a diversidade no ambiente corporativo. O podcast é realizado pela Comgás.

No podcast, o debate gira em torno de perguntas importantes: o que é fundamental todos saberem para acolher a diversidade no dia a dia das empresas? Tem perguntas que não devem ser feitas? Há palavras que não cabem mais serem ditas? Qual o comportamento de um aliado nesse sentido?

Segundo Maite Schneider, toda empresa tem de fazer um processo de conhecer de fato quem são os seus colaboradores e todas essas dúvidas são esclarecidas no podcast. "O aprendizado faz parte do tema da diversidade e da inclusão e quando eu, pessoalmente, aprendo, me sinto incluída e isso tem de ser usado pelas pessoas”, reforça Carla Sautchuk.

O quarto e último episódio de “Mulheres que Inspiram” está disponível nas principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify, e também no YouTube da Comgás.

