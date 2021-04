Podcast A+: Desafios da economia brasileira em 2021

O novo episódio do Podcast A+ traz uma entrevista especial do analista político Alon Feuerwerker com a economista Zeina Latif sobre os desafios econômicos do Brasil em 2021.

Com passagens por algumas das mais renomadas instituições financeiras do mundo, Zeina - que é doutora em economia pela Universidade de São Paulo - é atualmente consultora econômica.

Na conversa, ela falou sobre o cenário de instabilidade da economia brasileira diante da pressão inflacionária, da alta do dólar, dos problemas fiscais e do agravamento da crise sanitária. Para Zeina, a eficácia da política monetária para o controle da inflação é limitada se não vier acompanhada de medidas fiscais.

A economista analisou ainda o ritmo da vacinação brasileira, considerada fundamental para a retomada da atividade produtiva. Sobre o futuro, Zeina Latif acredita que o país deve sair da pandemia com uma economia estruturalmente frágil e com baixo potencial de crescimento.

