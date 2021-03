Podcast A+: Corrida presidencial de 2022 antecipada?

O novo episódio do Podcast A+ debate a corrida presidencial de 2022. Os brasileiros vão às urnas daqui a um ano meio, mas a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, de anular as condenações contra Lula, por considerar que as acusações não tinham conexão com a Petrobras, parece ter antecipado o calendário eleitoral. Com o ex-presidente tornando-se - por enquanto - ficha limpa, a sua aparente volta ao jogo é celebrada pelo petismo e acompanhada com atenção pelos seus concorrente de todos os espectros políticos, incluindo aí o bolsonarismo e os grupos que compõem o chamado centro, com suas variações mais à esquerda e à direita.

É claro que o futuro político de Lula ainda está nas mãos do Judiciário. A Justiça Federal do Distrito Federal está encarregada agora dos processos que tiveram origem em Curitiba e cujas sentenças foram anuladas. O plenário do Supremo Tribunal Federal pode confirmar ou reverter a decisão monocrática de Fachin. E ainda tem o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro pela segunda turma do STF, que está paralisado à espera do voto de desempate do ministro Nunes Marques.

Questões jurídicas à parte, o fato é que, com volta do ex-presidente ao tabuleiro, o xadrez eleitoral mudou e tem efeitos imediatos na correlação das forças políticas. A partir do cenário atual, o que esperar, então, para 2022? Uma disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula? E, nessa corrida entre o atual e o ex-presidente, qual a viabilidade de outras candidaturas competitivas? O que revelam as últimas pesquisas eleitorais, já depois da decisão que tornou Lula elegível?

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, a nova edição do Podcast A+ reúne o analista político Alon Feuerwerker e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski. A edição é de Guilherme Baldi.

