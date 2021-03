Podcast A+: A Turma da Mônica e o empoderamento feminino

O novo episódio do Podcast A+ traz uma entrevista especial da Bússola com Mônica Sousa, diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções, filha do Mauricio e inspiração para a criação da Mônica dos quadrinhos, uma das personagens infantis mais importantes e queridas do país, que faz parte da infância de gerações de brasileiras e brasileiros há quase 60 anos.

Criada quatro anos depois dos primeiros personagens masculinos, a Mônica logo roubou a cena, mostrou a força das meninas e se tornou a líder de uma galeria de tipos inesquecíveis, que fazem da Mauricio de Sousa Produções a maior produtora nacional de conteúdo infantil, com mais de 1 bilhão de exemplares de quadrinhos já vendidos e 3.000 produtos licenciados.

Desde a sua origem, nos anos 1960, a personagem da Mônica tem contribuído para mostrar às garotas que elas podem ter seu espaço e que não é preciso corresponder a determinados padrões considerados “adequados” a elas pela sociedade.

No bate-papo com a Mônica de carne e osso, Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, e Cauê Madeira, autor da coluna Bússola Geekonomy, conversaram com ela sobre o papel da Turma da Mônica no empoderamento feminino.

Além de ser responsável pela área comercial da Mauricio de Sousa Produções, Mônica Sousa também está à frente do projeto “Donas da Rua”, que usa figuras femininas da Turma da Mônica para inspirar meninas a ser suas próprias heroínas. Criado em 2016, o programa, que tem parceria com a ONU Mulheres, produz conteúdos para promover a igualdade de gênero.

A entrevista também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube.

Escute abaixo o novo episódio do A+, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a revista EXAME e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: